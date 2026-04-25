Cuatro detenidos y 26 denunciados por intentar ocupar un local parroquial en Pamplona

PAMPLONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha intervenido este sábado a primera hora de la mañana de este sábado para evitar la ocupación de los locales de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicados en la calle Ezcároz del barrio pamplonés de la Rochapea.

La operación se ha saldado con cuatro personas detenidas y otras 26 propuestas para sanción por la Ley de Seguridad Ciudadana. Hay, además, un agente herido leve, según han informado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.

Al parecer, la intención de las personas que habían ocupado el inmueble era convertir este local en un gaztetxe.