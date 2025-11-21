Cuatro detenidos por los disturbios del pasado 30 de octubre en las inmediaciones de la Universidad de Navarra

Decenas de personas corriendo durante los altercados del pasado 30 de octubre en el campus de la Universidad de Navarra y su alrededores. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres varones en Pamplona como presuntos autores de delitos de desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad y a otro más por desórdenes públicos y lesiones, en el marco de la investigación de los disturbios que tuvieron lugar el pasado 30 de octubre en Pamplona.

Los incidentes se produjeron en las inmediaciones del campus de la Universidad de Navarra momentos antes de la 6 de la tarde del jueves 30 de octubre. En este lugar se iniciaron por parte de grupos radicales los disturbios que comprendieron agresiones a los agentes de Policía Nacional desplegados, a un periodista y a un estudiante.

Durante los disturbios, que después se desplazaron al barrio de Iturrama, los grupos tumbaron y quemaron contenedores y arrojaron botellas y objetos a los agentes de la VI Unidad de Intervención Policial, resultando finalmente cuatro policías heridos, uno de ellos por impacto de una piedra en la cabeza y dos más por artefactos incendiarios, ha recordado en una nota de prensa la Policía Nacional.

Además, un joven ajeno a los incidentes tuvo que ser trasladado al hospital con lesiones de gravedad, de igual forma que un periodista que presentó también lesiones de consideración tras ser golpeado y arrojado al suelo.

La investigación desarrollada por la Brigada Provincial de Información ha permitido la identificación de cuatro de los presuntos autores de estos hechos, los cuales han sido detenidos este viernes y han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número cinco de Pamplona.