Cuatro detenidos involucrados en una violenta reyerta en Tudela que se difundió por redes sociales

Archivo - Detalle de un vehículo de la Policía Nacional. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Tudela ha detenido a las cuatro personas implicadas en la reyerta acontecida en la madrugada del domingo 27 de junio, en las calles de la localidad, y que fue grabada en un vídeo que se ha difundido de forma masiva a través de redes sociales.

La investigación ha culminado con la detención de los cuatro implicados en el vídeo, en el que se observaba como tres hombres agredían a un cuarto, propinándole puñetazos y patadas con una violencia exagerada, llegando incluso a agredirle en la cabeza y quedando aparentemente inconsciente.

Los investigadores han podido determinar que la agresión se produjo como consecuencia de que la víctima de los golpes había rociado con un spray de pimienta a uno de los agresores en un local de ocio nocturno, explican desde la Policía Nacional.

Las diligencias de investigación han permitido identificar a los tres presuntos autores de la agresión, si bien durante las tomas de declaración se ha podido determinar que la víctima también había arremetido contra uno de ellos, originándole una herida abierta que precisó asistencia sanitaria al necesitar cuatro puntos de sutura en el brazo.

Por todo ello, los cuatro fueron detenidos como presuntos autores de un delito de lesiones, dos de los cuales fueron puestos a disposición judicial este martes, mientras que los otros dos fueron puestos en libertad.