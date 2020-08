Cuatro graduados de la UPNA, becados por instituciones nacionales e internacionales para ampliar sus estudios

PAMPLONA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro egresados de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) han obtenido una beca otorgada por instituciones nacionales e internacionales de prestigio para continuar sus estudios en el extranjero y en España en procesos de concurrencia competitiva.

En concreto, se trata de Natalia Pinel Lara, Iñigo de Juan Razquin e Iñigo Pérez Echeverría (graduados en el Programa Internacional del Grado en Administración y Dirección de Empresas y Economía, la primera en 2019 y los segundos en 2020), y de David Garciandía Igal, quien concluyó el Doble Grado en ADE y Derecho en 2020.

Natalia Pinel (Pamplona, 1996) ha obtenido una beca Fullbright para realizar un MBA (Master in Business Administration) en el "College of William and Mary" (Virginia, Estados Unidos) en los cursos 2021-2022 y 2022-2023.

Iñigo de Juan (Ordizia, 1997), por su parte, ha sido admitido en la "London School of Economics" (Londres, Reino Unido) para realizar un MSc (Master of Science) en Económicas que comienza este curso. Para ello, ha obtenido financiación de la Fundación Ramón Areces.

Por otro lado, David Garciandía Igal (Pamplona, 1996) estudiará en la Universidad de Cambridge (Reino Unido) el próximo curso, donde realizará un Máster de Investigación en Política y Estudios Internacionales, un posgrado transversal sobre Relaciones Internacionales, Derecho Europeo y Derecho Internacional concebido como primer paso antes de realizar la tesis doctoral. Contará para ello con la financiación de la Fundación Ramón Areces.

La lista de estudiantes becados se completa con Iñigo Pérez (Pamplona, 1997), que ha superado con éxito las pruebas de acceso al programa de becas del organismo ministerial ICEX España Exportación e Inversiones. Accederá, por ello, a un programa de formación que comprende un Máster en Gestión Internacional de la Empresa impartido en las oficinas del ICEX en Madrid organizado por la UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo), un año de prácticas en oficinas comerciales de España en el exterior y otro de prácticas en empresas, entidades u organismos internacionales.