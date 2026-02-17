Cuatro investigados por robo de material en tres empresas de la Ribera de Navarra. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a cuatro personas por su presunta implicación en el robo de cableado, tuberías de cobre y válvulas de latón en tres empresas de la Ribera de Navarra.

En el marco de la operación Ricop, la Guardia Civil ha intervenido 140 kilos de material robado. Dicho material fue localizado durante una inspección de una empresa gestora de residuos y levantó sospechas al corresponderse con elementos propios de instalaciones industriales de refrigeración y cuya procedencia no pudo ser justificada en ese momento, según ha informado la Guardia Civil en una nota.

Tras la aprehensión del material, los investigadores realizaron diversas comprobaciones e indagaciones para determinar su origen, concluyendo que podría proceder de instalaciones pertenecientes a una empresa en la que se venía produciendo de forma reiterada la sustracción de tuberías y cableado de cobre, así como piezas de válvulas de latón.

Así, se efectuó una inspección en una empresa, ubicada en Ribaforada, donde se habían registrado diversos hechos delictivos. Como resultado de dicha inspección, se comprobó que el material y las instalaciones existentes coincidían plenamente con los efectos previamente intervenidos. El denunciante identificó el material sin ningún género de dudas como parte de los productos sustraídos en su empresa.

Las investigaciones permitieron determinar que el vendedor del material intervenido era una persona conocida por su presunta implicación en numerosos delitos contra el patrimonio, actuando de manera conjunta con varios miembros de su grupo familiar. Tras realizar comprobaciones en distintas empresas gestoras de residuos, se constató que los integrantes de dicho grupo familiar presuntamente habían efectuado numerosas ventas de cableado y tubería de cobre, así como de válvulas de latón, alcanzando un volumen aproximado de dos toneladas de cobre y unos 200 kilogramos de latón. Estas ventas se realizaron entre los meses de mayo de 2024 y abril de 2025, coincidiendo temporalmente con los robos denunciados.

Durante la investigación se detectó que el grupo familiar presuntamente utilizaba a distintas personas y vehículos para el transporte del material, por lo que también se recabaron declaraciones de los titulares de los vehículos y de las personas que efectuaban dichos traslados.

Como resultado final de la operación, se localizó e investigó a cuatro personas. Se trata de un varón de nacionalidad española de 39 años y un hombre y dos mujeres de nacionalidad rumana de 30, 32 y 36 años como presuntas autoras de ocho delitos de robo con fuerza en las cosas cometidos en tres empresas de la Ribera Navarra, así como de un delito de pertenencia a grupo criminal.