Cuatro personas heridas en una colisión entre dos vehículos en Dicastillo

PAMPLONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas leves la tarde del viernes tras sufrir un accidente vial a la altura del pk. 6,5 de la carretera NA-666, en el término municipal de Dicastillo. Ha consistido en un choque entre uno de los vehículos contra un jabalí y la posterior colisión por alcance del segundo vehículo contra el primero.

El centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra ha recibido aviso del siniestro a las 18.54 horas del viernes y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Estella, que han acudido con su ambulancia de soporte vital básico, otra ambulancia de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral.

Los servicios de emergencia han trasladado a cuatro personas al Hospital García Orcoyen de Estella como consecuencia del impacto. Se trata de tres mujeres de 34, 27 y 21 años y un varón de 42 años. Todos ellos han sufrido cervicalgias y contusiones de carácter leve y han sido trasladados en las dos ambulancias básicas.

Efectivos de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.