Cuatro personas trasladadas tras una colisión por alcance en Tiebas

Archivo - Imagen de una operaria de SOS Navarra - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas leves la tarde del jueves tras colisionar dos vehículos en Tiebas (Tiebas-Muruarte de Reta), según han informado desde SOS Navarra.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 17.31 horas del jueves y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Cordovilla, dos ambulancias de soporte vital básico y patrullas de la Guardia Civil.

El siniestro se ha producido a la altura del punto kilométrico 75,5 de la carretera AP-15 en Tiebas (Tiebas Muruarte de Reta), pasado el peaje en dirección norte, y ha consistido en una colisión por alcance entre dos vehículos.

Las ambulancias de soporte vital básico han trasladado a cuatro personas, todas ellas heridas leves, al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Se trata de un varón de 70 años con dolor costal, un varón de 60 con policontusiones, una mujer de 59 con contusiones en hombro y brazo y una mujer de 23 con fractura en varios dedos de una mano.

Efectivos de la Guardia Civil instruyen las diligencias del siniestro.