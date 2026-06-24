Cuatro personas trasladadas tras colisionar un camión y un coche en Baztan

Sala del 112 Sos Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas de diversa consideración la mañana de este miércoles en una colisión por alcance entre un camión y un coche a la altura del punto kilométrico 36,3 de la carretera N-121-A, en el término municipal de Baztan.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 12.40 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Oronoz, al equipo médico de la zona, dos ambulancias de soporte vital básico y patrullas de Seguridad Vial y Atención Ciudadana de la Policía Foral.

Los servicios de emergencia han trasladado a los cuatro ocupantes del coche al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, en las ambulancias de soporte vital básico. Se trata de un varón de 45 años con policontusiones con pronóstico reservado. Una mujer de 42 años, con contusión cervical (leve). Un varón de 13 años, con golpe en cabeza (leve). Y un varón de 10 años, también con contusión cervical (leve)

Como consecuencia de la colisión la carretera ha permanecido cerrada entre las 13.35 y las 13.45 horas, entre el enlace de Almandoz (pk. 34,4) y el de Berroeta (pk. 37). Efectivos de la Policía Foral ha regulado el tráfico en el lugar e instruyen las diligencias del siniestro.