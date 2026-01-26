Culminados los trabajos de ampliación y mejora de la calzada en la NA-2314, en Ardanaz de Egüés

Ampliación y mejora de la calzada. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través del Servicio de Conservación de Carreteras de la Dirección General de Obras Públicas e infraestructuras, ha culminado los trabajos de ampliación y mejora de la calzada de la carretera local NA-2315, Ardanaz de Egüés, entre los puntos kilométricos 0 y 0,530. Ha requerido una inversión superior a los 133.000 euros.

Las obras se han llevado cabo a lo largo de 530 metros y han consistido en la ampliación de la plataforma de la calzada mediante la ejecución de un sobre ancho de hormigón de 90 centímetros. Además, para mejorar la circulación en esta vía se ha construido una cuneta pisable de hormigón de 1,20 metros.

La actuación se ha concluido con la renovación del firme en el tramo, y el posterior repintado de todas las marcas viales y simbología en la zona de actuación, según ha informado el Gobierno de Navarra.