Cultura invierte 175.000 euros para fomentar la rehabilitación y restauración del patrimonio inmobiliario cultural

PAMPLONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra publicó el martes 24 de marzo en el Boletín Oficial de Navarra una convocatoria de ayudas destinada a fomentar la conservación, consolidación, rehabilitación y restauración en el patrimonio inmobiliario cultural, promovidas por personas físicas y entidades privadas sin ánimo de lucro en Navarra.

En concreto, la cuantía de las subvenciones asciende a 175.000 euros, y se persigue la finalidad de proteger y conservar el patrimonio cultural de Navarra, al mismo tiempo que "favorecer y apoyar a las pequeñas empresas y autónomos relacionados con la conservación y restauración de bienes del patrimonio inmobiliario de la Comunidad, fomentando la empleabilidad en un sector altamente dependiente de las Administraciones públicas".

A efectos de esta convocatoria, se entienden por inmuebles del patrimonio cultural los que, según la Ley Foral 14/2005 del Patrimonio Cultural de Navarra, tengan la condición de Bien de Interés Cultural, Bien Inventariado o Bien de Relevancia Local, los incluidos específicamente en los catálogos del planeamiento urbanístico municipal aprobados definitivamente o en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Navarra del Gobierno foral.

La concesión de las subvenciones se realizará en régimen de concurrencia competitiva. La cuantía de la subvención concedida para la intervención será como máximo del 50% del presupuesto aceptado y no superará en ningún caso el importe de 30.000 euros por solicitante.

La presentación de solicitudes se realizará preferentemente por vía telemática, a través de la ficha de trámites del Gobierno de Navarra, y estará abierta por un plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BON, hasta el próximo 25 de abril.

GASTOS SUBVENCIONABLES Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

Entre los gastos que se incluyen en la convocatoria como subvencionables, se encuentran los derivados de la redacción de proyectos técnicos y de la dirección facultativa de las obras de conservación, consolidación, rehabilitación y restauración, redactados por técnicos competentes conforme a lo regulado en la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación.

Asimismo, también se subvencionarán los gastos relacionados con las obras de conservación, consolidación, rehabilitación y restauración de patrimonio inmueble.

Las intervenciones deberán realizarse y terminarse entre el 1 de enero y 13 de noviembre de 2026, en Navarra.