Cultura visita las excavaciones del Castillo de Valtierra y la Bodega romana de Funes tras las actuaciones de 2025

Vista del yacimiento de Funes tras los trabajos realizados. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 2 May. (EUROPA PRESS) -

Dentro de las actuaciones de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana para la protección y difusión del Patrimonio Arqueológico de Entidades Locales de Navarra y bajo la dirección de los técnicos de la Sección de Registro, Bienes Muebles y Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico, durante el pasado 2025 se llevaron a cabo dos actuaciones en colaboración con los respectivos ayuntamientos: Castillo de Valtierra y Bodega romana de Funes.

El director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía, visitó recientemente ambos yacimientos junto a representantes de las entidades locales de Funes y Valtierra. Todos ellos colaboradores en la financiación de los trabajos junto con el Gobierno de Navarra.

En la visita se pudo comprobar in situ los restos que se han puesto en valor tras las actuaciones llevadas a cabo el pasado año. En el caso del Castillo de Valtierra se han descubierto restos del castillo citado en las fuentes escritas, que resultó destruido entre 1512 y 1521. Pero el principal hallazgo ha correspondido a los restos de un asentamiento musulmán (período andalusí) previo, explican desde el Ejecutivo foral.

Por su parte, en la Bodega Romana de Funes las excavaciones, sobre unos 300 m2, muestran las zonas de trabajo de una de las bodegas de mayor extensión y capacidad de Navarra, pues consta de cuatro lagares y hasta 7 plataformas de prensado, por lo que duplica la capacidad de otros centros vinícolas romanos conocidos. Dada su capacidad se ha interpretado como una bodega dedicada a la comercialización del vino en el valle del Ebro, durante los ss. I-II d.C.

CASTILLO DE VALTIERRA

El descubrimiento de un asentamiento musulmán en el Castillo de Valtierra se corresponde con un caso "prácticamente único en Navarra", tanto por su buen estado de conservación como por tratarse de un enclave rural del período en el que en la actual Navarra existió una zona de dominio musulmán (ss. VIII-XII). Estos lugares resultan de difícil localización y en la mayor parte de las ocasiones han quedado muy alterados por reformas del período cristiano bajomedieval. Hasta la fecha es el único punto de Navarra donde pueden verse y entenderse restos del urbanismo de este momento.

El Castillo de Valtierra se ubica sobre un cerro dentro del casco antiguo de la localidad y ocupa una superficie de unos 4.500 m2. En 2018 el Ayuntamiento inició un proyecto, que continúa hasta la actualidad, para su excavación, conservación y puesta en valor, cuya excavación arqueológica se ha llevado a cabo bajo la dirección de Oscar Sola Torres, Juan José Bienes Calvo y Jesús Lorenzo Jiménez.

Los restos descubiertos, sobre unos 200 m2, muestran la estructura urbana de la época en dos fases (Fase I, ss. IX-XI, y Fase II, mediados s. XI-XII). Corresponden principalmente al primer momento y se caracterizan por un urbanismo abigarrado, con casas en las que se reconocen varias dependencias de pequeñas dimensiones (almacén, patio, letrina, zaguán, etc.), que dan a una estrecha calle. Estas construcciones destacan por su peculiar técnica constructiva, con aparejo en espiga (opus spicatum), y aspectos del saneamiento y almacenaje (pozos ciegos, silos, etc.), que caracterizan el urbanismo de Al-Andalus.

Se ha puesto en práctica un proyecto redactado por Grupo Gen Arquitectura y APS Arqueología y Patrimonio Sola, por encargo de la Sección de Registro, Bienes Muebles y Arqueología. La actuación ha comprendido la consolidación de las estructuras, según criterios de menor afección, reversibilidad, protección y mejora de la comprensión, el sellado de pozos y la protección de los suelos con malla y gravas de distintos tonos, que explican las dos fases del asentamiento. Se ha instalado un panel con información general en el acceso y un atril informativo sobre una plataforma de observación, rodeando el área excavada con catenarias. El Ayuntamiento ha habilitado una zona de aparcamiento para visitantes.

Está prevista la continuidad de las excavaciones arqueológicas y la actuación ha supuesto una inversión conjunta de 81.399,81 euro (33.733,39 a cargo del Ayuntamiento de Valtierra y 47.666,42 de la Dirección General de Cultura-IPV).

BODEGA ROMANA DE FUNES

Los trabajos llevados a cabo el pasado año han dejado al descubierto los restos de la considerada una de las bodegas de mayor extensión y capacidad de Navarra. Y completan la excavación que en 1959 dirigió Jorge de Navascués, dentro de la primera fase de trabajos arqueológicos dirigidos desde la Institución Príncipe de Viana, en colaboración con el Museo Arqueológico Nacional.

El yacimiento se sitúa alejado del casco urbano, junto a la carretera NA-115 y próxima al puente del Ebro. Fue objeto de trabajos de conservación básicos, pero ha sido desde entonces una gran desconocida dentro de la Arqueología de Navarra.

Las excavaciones, sobre unos 300 m2, muestran cuatro lagares y hasta 7 plataformas de prensado, por lo que duplica la capacidad de otros centros vinícolas romanos conocidos. Dada su capacidad se ha interpretado como una bodega dedicada a la comercialización del vino en el valle del Ebro, durante los ss. I-II d.C.

El proyecto se ha llevado a cabo en dos fases. En la primera ha intervenido el Ayuntamiento de Funes, en colaboración con el Consorcio EDER, a resultas de la convocatoria del Programa de inversiones de Entidades Locales para la recuperación, conservación y rehabilitación turística accesible de recursos naturales, patrimoniales y espacios urbanos de la Ribera Alta de Navarra (REGENE-RAN). Se ha acometió el acondicionamiento del lugar, mediante su limpieza, renovación de vallado y ordenación del entorno, bajo la dirección de la Arqueóloga Nerea Soto Úriz.

Desde la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana se ha completado la iniciativa, en la segunda fase, mediante la consolidación de los muros de la bodega, la protección de los lagares y plataformas de prensado, la colocación de catenarias y la instalación de señalización y atriles informativos, según los proyectos de Nerea Soto, Aitor Alzueta y Josu Barragán, en colaboración con PATSOS Patrimonio Sostenible, bajo la dirección de la restauradora Violeta Romero.

La actuación ha supuesto una inversión conjunta de 88.278,29 euro (39.984 euro del Ayuntamiento de Funes-Consorcio EDER y 48.293,52 de la Dirección General de Cultura-IPV). Y actualmente se trabaja en el programa de mantenimiento y de conocimiento-difusión del yacimiento.