El cuñado de Purroy dice que Vizcay le pidió un préstamo de 600.000 euros para "necesidades" del club

Publicado 29/01/2020 10:44:54 CET

PAMPLONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

José Antonio Osés, cuñado del exdirectivo de Osasuna José Manuel Purroy, ha afirmado en el juicio por el caso Osasuna que el exgerente del club Ángel Vizcay le pidió en mayo de 2013 un préstamo de 600.000 euros para "necesidades del club" por "falta de liquidez".

"La devolución se planteó a los cinco días, era un tema de toma y daca", ha afirmado Osés, que ha comparecido como testigo este miércoles.

A preguntas de la fiscal, ha contado que "tenía una relación cordial con los miembros de la Junta Directiva, también con Vizcay", al que, según ha dicho, conocía con anterioridad porque había formado parte de la Junta de Pachi Izco y "llevaba toda la vida en Osasuna".

Ha señalado, además, que "jamás vio los partidos" con los miembros de la Junta, pero que después de los partidos, "no siempre", iba a su palco. "Había muchos partidos que no fui porque en aquella época tuve problemas de salud", ha agregado.

Según ha señalado, fue en uno de esos días en los que acudió al palco, en mayor de 2013, cuando Vizcay le pidió dinero y ha afirmado que "nunca antes" había prestado dinero a Osasuna ni le habían pedido.

"Tenían necesidades de dinero y me dijo que era una necesidad puntual, que me lo devolvían en cinco o seis días", ha manifestado Osés, para remarcar que en esa conversación Vizcay habló de que "la cantidad que necesitaban era de 600.000 euros".

Ha manifestado que fue una conversación "sólo" entre el exgerente y él y que no recuerda qué miembros de la Junta Directiva estaban en el palco en ese momento. Y ha señalado, además, que desconoce si alguien escuchó la conversación, aunque se imagina que no porque había "bastante gente".

Osés ha declarado que en el momento que le pidió el dinero Vizcay le dijo que era para "necesidades" del club, por "falta de liquidez" y que no le pidió "ninguna explicación adicional". Según su relato, aceptó prestar el dinero porque vio que era una cosa "muy sencilla" y porque tenía a disposición ese dinero con "facilidad".

Sobre la entrega del dinero, ha afirmado que se lo dio "personalmente" al exgerente, 300.000 euros primero y 300.000 con posterioridad, a los cuatro o cinco días y que en las dos ocasiones lo entregó en las instalaciones del club, "subiendo las escaleras a mano derecho".

Ha contado Purroy que Vizcay "no cumplió" con el compromiso de devolverlos a los días y que aunque comenzó a devolver 50.000 euros semanales, tres o cuatro veces, "luego ya pasó hasta después de Navidades".

Por ello, según ha dicho, se sintió "preocupado" por el retorno del dinero y fue cuando se lo comentó "directamente" a su cuñado, que "no estaba al corriente del préstamo". "No sabía nada. Le dije a mi cuñado que había prestado dinero a Osasuna y no lo devolvía", ha asegurado.