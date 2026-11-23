Archivo - La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, ha afirmado que los socialistas "estamos siendo muy exigentes en la negociación" presupuestaria, ya que "tenemos voluntad de acuerdo, pero eso no significa que aprobemos cualquier presupuesto".

En declaraciones a los medios de comunicación, Curiel ha explicado que "ahora mismo hay tensión dentro de ese marco de negociación presupuestaria". "Estamos en el último año de legislatura y nuestras exigencias son mayores a las de otros años", ha señalado, tras añadir que "estamos también inmersos en un proceso electoral".

"Estamos teniendo nuestras tensiones, al final somos partidos diferentes, tenemos diferentes prioridades, pero creo que hemos sabido llegar a acuerdos hasta ahora, hemos sabido solucionar y ver esos puntos donde estamos de acuerdo y dejar a un lado los puntos de desacuerdo. Espero que por su parte sigamos en esa línea, nuestras exigencias las conocen, nuestras exigencias se las hemos hecho saber, y esperamos que si todo va bien se anuncie en breve que hay un acuerdo presupuestario", ha manifestado.

Preguntada sobre si en esta negociación está habiendo más tensión que otros años, Curiel ha respondido que "nos ha coincidido con unas elecciones" y "estamos todos un poco en un marco electoral, que está siendo muy mediático". "Yo sí que considero que hay más exigencia por nuestra parte, por tanto, sí que se ha tensionado más a la otra parte", ha subrayado, tras añadir que "sin el PSN no hay presupuestos, eso es una realidad". A su juicio, los pamploneses "quieren que nos pongamos de acuerdo", pero "tampoco a cualquier precio".

"No queremos unos presupuestos de mínimos, queremos unos presupuestos con ambición y que estén a la altura de Pamplona y que represente el futuro que queremos para esta ciudad", ha reivindicado. Según ha subrayado, "tenemos ciertas exigencias que tienen que incluirse en el proyecto presupuestario de Pamplona para el 2027".

Una de ellas es es aumentar las instalaciones deportivas municipales, ya que "Pamplona tiene un déficit", y en ese sentido la apuesta del PSN es que se ejecute el proyecto de las piscinas del Soto de Lezkairu. La segunda es "darle una solución a lo que está pasando con el Aquavox", que "es un edificio que estructuralmente no soporta que haya agua" porque "tiene muchos problemas estructurales".

Por otro lado, ha considerado que Pamplona "tiene una oportunidad cultural muy importante este año, y el Ayuntamiento de Pamplona tiene que estar a la altura, tiene que ser más ambicioso en los proyectos culturales de la ciudad".

En este sentido, ha señalado, en relación a la celebración de los premios Goya en febrero, que Pamplona "debería de tener peso suficiente como capital de Navarra para que los pamploneses y las pamplonesas puedan participar en esa antesala". Además, la partida presupuestaria para para la programación de San Fermín "debería ser más ambiciosa".

También ha hecho referencia al proyecto de presupuestos participativos, "que queremos que se consoliden y vamos a trabajar para ello". "Es una propuesta que ha tenido muy buena acogida y es una manera de que nuestros vecinos se involucren en los proyectos que quieren para su ciudad", ha dicho. Curiel ha mencionado, asimismo, la partida para la redacción del proyecto del monumento a los Caídos, para "seguir trabajando para la resignificación y para ese museo memorial, que es una de las grandes apuestas de esta legislatura".

Entre los principales acuerdos políticos que defiende el PSN, Curiel ha apostado por "seguir trabajando para seguir impulsando" el euskera "desde la no imposición", en base a "la realidad sociolingüística de nuestra ciudad, y en base a eso también se negociarán las plantillas orgánicas".

También ha explicado que "tenemos una propuesta muy importante" para abrir por las tardes el centro para atención a mujeres víctimas de violencia de género. "Se llevó como acuerdo político en la anterior negociación presupuestaria, en la de 2026, no se ha podido llevar a cabo y lo vamos a volver a incluir", ha apuntado.

Igualmente, ha señalado que, "dentro de esta Pamplona feminista que estamos impulsando desde el Partido Socialista, vamos a seguir impulsando que la Casa de las Mujeres tenga apoyo institucional y además apoyo técnico y que se pueda abrir también, por ejemplo, los sábados a la mañana, que fue una idea nuestra que se ha consolidado también".

También "tenemos las líneas de las grandes propuestas de esta legislatura, los grandes proyectos como el paseo de Sarasate". "Son líneas que ya se han ido trabajando", ha indicado, tras citar también el plan de convivencia, que "ya es una realidad, por tanto eso ya se da por cumplido".

"Son presupuestos continuistas, los acuerdos políticos van a ir en esa línea, pero son acuerdos políticos exigentes y más amplios, cada vez más, porque evidentemente el Partido Socialista seguimos siendo determinantes. Sin nosotros Pamplona no tiene presupuestos, tenemos voluntad de acuerdo, escuchamos a la gente y sabemos que la gente quiere que lleguemos a acuerdos, pero evidentemente no a cualquier precio", ha manifestado.