Se da a la fuga de un control en Carcastillo y se traga una bolsa de droga

Droga incautada en los controles de la Policía Foral. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Protección y Atención Ciudadana de la Policía Foral, adscritos a la Comisaría de Tafalla, han completado una intensa noche de intervenciones de seguridad ciudadana en la Zona Media y la Ribera Alta, retirando de la circulación a varios conductores por riesgo e incautando diversas sustancias estupefacientes.

El dispositivo principal comenzó con un control de seguridad ciudadana en Carcastillo. Se interceptó a una persona que se dio a la fuga tratando de eludir el control y que se tragó una bolsa de droga de dimensiones considerables con el fin de ocultar las sustancias. Ante la gravedad de los hechos, los agentes gestionaron su traslado inmediato al Hospital de Tudela, donde quedó ingresada.

La Policía Foral ha alertado del peligro extremo que representan estas acciones desesperadas: la rotura de un envoltorio de este tamaño en el estómago puede provocar una liberación masiva de la sustancia en el organismo, lo que podría causar una sobredosis letal.

Por otro lado, tres conductores arrojaron resultado positivo en los test de estupefacientes en saliva, procediéndose a la correspondiente inmovilización de sus vehículos. En el mismo punto se decomisaron tres dosis de cocaína con un peso total de 4,2 gramos.

Tras finalizar el control estático, las patrullas de Prevención mantuvieron la vigilancia activa durante el resto de la madrugada en otras localidades de la adscripción. En Marcilla se interpusieron cuatro denuncias por la Ley de Seguridad Ciudadana -dos sanciones por desobediencia y otras dos por tenencia ilícita de sustancias estupefacientes-. Y en Carcastillo los agentes tramitaron dos nuevas denuncias por tenencia de drogas en la vía pública.