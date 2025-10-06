Da positivo en alcohol y drogas tras darse a la fuga en un control policial en la avenida de Villava

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona ha denunciado este pasado fin de semana a un conductor de 21 años tras dar positivo en alcohol y drogadas después de darse a la fuga de un control policial, según ha informado la Policía Municipal.

Al detectar un control policial en la avenida de Villava, el joven conductor intentó eludirlo dándose a la fuga, siendo finalmente interceptado durante una maniobra de estacionamiento. El conductor fue sometido a las pruebas establecidas por la ley, arrojando resultado positivo tanto en alcohol como en drogas. Además, fue denunciado por conducción temeraria y por hacer caso omiso a las indicaciones de los agentes.

El vehículo fue retirado por una grúa, ya que había sido mal estacionado en una plaza reservada a personas con movilidad reducida.

Durante el fin de semana, ha informado la Policía Municipal, se han registrado 13 accidentes de tráfico, con daños materiales y tres personas heridas de carácter leve.

Entre los siniestros atendidos, hubo un accidente por alcance el domingo a las 6.45 horas en la plaza Príncipe de Viana, en el que se vieron implicados dos vehículos. Ambos conductores arrojaron resultado positivo en las pruebas de alcohol. Uno de ellos fue denunciado administrativamente y el otro, investigado por un delito contra la Seguridad Vial y denunciado por carecer de seguro obligatorio.

Por otra parte, en los controles de alcohol y drogas realizados a lo largo del fin de semana, se han efectuado más de 1.750 pruebas, y 19 conductores han sido retirados de la circulación por diversos hechos delictivos o infracciones administrativas: 17 conductores fueron denunciados por conducir con una tasa de alcohol superior al máximo legal permitido o por presencia de drogas en el organismo, y 2 conductores están siendo investigados por delitos contra la Seguridad Vial: uno por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otro por conducir sin estar en posesión del permiso correspondiente.