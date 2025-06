Daniel Innerarity y Humberto Bustince afirman que la IA "se parece bastante a la inteligencia" pero "es simulación"

PAMPLONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política, autor de 'Una teoría crítica de la inteligencia artificial', investigador y ensayista; y Humberto Bustince, catedrático de la Computación e Inteligencia Artificial (IA), investigador, divulgador y docente, han advertido de que la IA "no es inteligente, es una cosa que se parece bastante a la inteligencia", pero es únicamente "simulación".

Así se han pronunciado ambos este martes, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un encuentro sobre los "retos y oportunidades de la Inteligencia Artificial desde una perspectiva ética y humanista", organizado en Pamplona por la asociación Irujo Etxea Elkartea y Sabino Arana Fundazioa.

Bustince, que ha destacado "el problema que tiene toda esta herramienta", ha subrayado que "estamos a años luz de tener algo de inteligencia humana en una máquina". Una opinión que Innerarity ha compartido. "En eso coincido con él, en otras cosas no tanto, pero en esto coincido con él", ha manifestado.

En cuanto a la definición de la IA, Innerarity ha considerado que "nos equivocamos calificándola así, y seguramente eso ha llevado a muchísimos equívocos". "Porque no es inteligente, es una cosa que se parece bastante a la inteligencia. Humberto dice que simula inteligencia, y lo hace bastante bien, simula muchas de nuestras capacidades, incluso simula que tiene sentido del humor, que cuenta chistes, que se ríe, que tiene afectividad. Puede simular muchas cosas, pero si analizas un poco conceptualmente y tecnológicamente, como hace Humberto, descubres que es simulación", ha señalado.

Según Bustince, la IA supone "un manejo de muchos datos, algo que nuestra mente no es capaz de tener en un instante determinado, y además ver todos los datos en milésimas de segundo y saber todos los historiales médicos, etc., en un tiempo récord, algo que un médico no puede hacer".

"Creo que hay un reto muy importante a día de hoy, y es que se están haciendo temas de inteligencia artificial generativa, que genera contenidos, que hace resúmenes, que hace traducciones, pero la robótica no está acompañando. Es decir, yo creo que tiene que haber un momento en que esa inteligencia esté en dos robots distintos, los 'cobots', y se unan entre ellos para hacer una tarea determinada, eso a día de hoy no existe", ha apuntado.

A su juicio, "estamos en un momento muy especial de generar conocimiento por primera vez por una máquina, pero sobre patrones ya conocidos, no nuevos".

El objetivo del encuentro, según Innerarity, es "debatir acerca de qué significa la inteligencia artificial, cuáles son sus posibilidades, sus desafíos, las dificultades que plantea, qué efectos tiene sobre la convivencia, sobre la psicología individual, sobre la democracia, sobre las empresas".