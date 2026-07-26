Se declara un incendio forestal en Liédena en el que trabajan Bomberos y medios aéreos

Helicópteros trabajan en la extinción de un incendio forestal en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de extinción se han movilizado este domingo por la tarde para tratar de sofocar un incendio de vegetación que se ha declarado en Liédena, en la zona de Sasillo.

El aviso por el fuego se ha dado a las 19.28 horas. Se ha originado en un campo de cereal y se ha extendido rápido a una zona de monte bajo, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Al lugar han sido movilizados Bomberos de Sangüesa, Cordovilla, Tafalla, Peralta y Lodosa, brigada helitransportada, tres helicópteros del Gobierno de Navarra y dos helicópteros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Guarderío de Medio Ambiente y Policía Foral. No hay personas afectadas.