Declarado un incendio en una empresa de gestión de residuos en Cintruénigo

Columna de humo del incendio en una empresa de gestión de residuos en Cintruénigo.
Columna de humo del incendio en una empresa de gestión de residuos en Cintruénigo. - Policía Foral
Europa Press Navarra
Publicado: sábado, 4 julio 2026 19:51
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PAMPLONA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos intervienen para extinguir un incendio declarado este sábado por la tarde en el patio de una empresa de gestión de residuos ubicada en la calle I del polígono industrial de Cintruénigo. No hay personas afectadas.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 18.17 horas y se ha desplazado un dispositivo compuesto por bomberos de los parques de Tudela, Peralta y Tafalla, así como de Arnedo, movilizado por SOS Rioja, que han acudido en apoyo con una autoescala.

También se ha movilizado un helicóptero, patrullas de Seguridad Ciudadana y Tráfico de Tudela de la Policía Foral y la Guardia Civil.

Según explican desde los servicios de emergencia, el viento ha alejado el humo de la localidad y no hay riesgo para la población. Los bomberos trabajan en estos momentos para evitar la propagación del fuego.

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