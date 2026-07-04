Declarado un incendio en una empresa de gestión de residuos en Cintruénigo

Columna de humo del incendio en una empresa de gestión de residuos en Cintruénigo. - Policía Foral

PAMPLONA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos intervienen para extinguir un incendio declarado este sábado por la tarde en el patio de una empresa de gestión de residuos ubicada en la calle I del polígono industrial de Cintruénigo. No hay personas afectadas.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 18.17 horas y se ha desplazado un dispositivo compuesto por bomberos de los parques de Tudela, Peralta y Tafalla, así como de Arnedo, movilizado por SOS Rioja, que han acudido en apoyo con una autoescala.

También se ha movilizado un helicóptero, patrullas de Seguridad Ciudadana y Tráfico de Tudela de la Policía Foral y la Guardia Civil.

Según explican desde los servicios de emergencia, el viento ha alejado el humo de la localidad y no hay riesgo para la población. Los bomberos trabajan en estos momentos para evitar la propagación del fuego.