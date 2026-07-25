Declarado un incendio forestal en Baztan

La Guardia Civil de Navarra colabora en las tareas de extinción de un incendio forestal en Baztan. - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

PAMPLONA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos están trabajando en la extinción de un incendio forestal que se ha declarado este sábado sobre las 7 horas en Elbete (Baztan).

El fuego afecta principalmente a zonas de matorral bajo y a rastrojo intercalándose con algún pinar. Por el momento, la extensión total definitiva del incendio se desconoce al encontrarse los equipos en labores de extinción, si bien se estima que la superficie afectada ronda las 6 hectáreas, según ha informado la Guardia Civil.

Hasta el lugar se han desplazado patrullas de Seguridad Ciudadana y del Seprona de la Guardia Civil para ofrecer apoyo logístico y perimetrar el área afectada. En las tareas de control y extinción participan efectivos de Bomberos dotados con un vehículo ligero, dos camiones motobomba y medios aéreos (helicópteros).

Por el momento, la situación no ha requerido la evacuación de viviendas ni se han registrado daños personales.