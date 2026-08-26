La Defensora del Pueblo Europeo y el exministro Alfonso Dastis participan el jueves en los Cursos Europeos de Verano

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La segunda jornada de los VIII Cursos Europeos de Verano, que se celebran hasta el viernes en Pamplona con el título 'La Europa conectada', comenzará este jueves a las 10 horas con la conversación '¿Existe un demos europeo? Ciudadanía, democracia y participación en la Unión Europea', protagonizada por Teresa Anjinho, Defensora del Pueblo Europeo, y Marina Rodríguez, vocal de Comunicación de Equipo Europa (la sesión se desarrollará íntegramente en inglés y no contará con servicio de interpretación simultánea).

A las 10.40 horas, Daniel Calleja, director de la Representación de la Comisión Europea en España, impartirá la ponencia 'Competitividad y autonomía estratégica'. A continuación, a las 10.50 horas, participará en la mesa redonda 'Europa en la carrera por la industria del futuro: geopolítica de las dependencias estratégicas', junto con Mikel Irujo, consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra; Elena Sancho, eurodiputada del PSOE, y Raquel Jorge, directora de la Oficina en Bruselas y Asuntos Europeos de Adigital y presidenta del Comité Ejecutivo de DIGITALEUROPE. El encuentro estará moderado por Elena Manzanares, socia de Equipo Europa.

Tras un descanso a las 11.30 horas, la programación se retomará a las 12 horas con la mesa redonda 'Relaciones transatlánticas entre la Unión Europea y América'. En ella intervendrán Alfonso Dastis, exministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España; José Antonio Sanahuja, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, y Bernardo Navazo, analista de riesgo geopolítico y director de Geopolitical Insights EU. La sesión estará moderada por Pablo Zalba, comisario de los Cursos Europeos de Verano, e Iria Jurío, presidenta de Equipo Europa Navarra.

La jornada concluirá con la ponencia 'Europa en un nuevo orden internacional', que comenzará a las 13.15 horas y correrá a cargo de Alfonso Dastis. El cierre está previsto para las 13.30 horas.

Organizados por la Fundación Diario de Navarra y Equipo Europa, con la colaboración de la Oficina de la Comisión Europea en España, los Cursos Europeos de Verano celebran en Pamplona del 26 al 28 de agosto su VIII edición, con Irlanda como país invitado.