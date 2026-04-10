La delegación navarra cierra su estancia en Tindouf con un encuentro con el presidente del Consejo Nacional Saharaui

El presidente del Consejo Nacional Saharaui, Bachir Mustafa Sayed, y Brahim Gali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y secretario general del Frente Polisario, recibieron al intergrupo Paz y Libertad en el Sáhara. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Nacional Saharaui, Bachir Mustafa Sayed, y Brahim Gali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y secretario general del Frente Polisario, recibieron este jueves a la representación del intergrupo Paz y Libertad en el Sahara- Bakea eta Askatasuna Saharan, en el marco de la visita que está realizando la delegación parlamentaria navarra a los campamentos de personas refugiadas saharauis en Tindouf para asistir a los actos de conmemoración del 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

En el encuentro, Bachir Mustafa Sayed expuso el contexto político actual del Sáhara Occidental y, en ese sentido, resaltó la "centralidad estratégica" del Frente Polisario en cualquier proceso de negociación o acuerdo futuro, añadiendo que "cualquier solución debe contar con su aprobación".

En relación al 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Sayed transmitió un mensaje de resiliencia colectiva, advirtiendo de que el pueblo saharaui "no se dejará vencer y que está preparado para resistir, al menos, cinco décadas más".

La representación parlamentaria integrada por el coordinador del intergrupo Carlos Guzmán (Contigo-Zurekin), Carlos Mena (PSN), Irati Jiménez (EH Bildu) y Blanca Regúlez (Geroa Bai), junto con el presidente de la Federación Navarra de Concejos y Municipios, Xabier Alcuaz, transmitieron a las autoridades saharauis su "voluntad y apuesta por mantener las relaciones institucionales con el pueblo saharaui y su apoyo en el camino hacia la autodeterminación y el derecho a decidir su futuro".