Denunciado por dar positivo en drogas un gruista que acudía a retirar los vehículos de un accidente en Azagra

Imagen del accidente de Azagra - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Brigada de Tráfico de la Comisaría de Tudela de la Policía Foral han denunciado administrativamente al conductor de una grúa tras dar positivo en un test indiciario de drogas. El infractor había acudido al lugar para retirar los vehículos implicados en un accidente vial previo.

Según han informado desde el cuerpo policial, el suceso tuvo lugar en la jornada de ayer en carretera NA-134 (Eje del Ebro), a la altura del término municipal de Azagra, donde se registró una colisión entre un turismo y un tractor. El percance se saldó únicamente con cuantiosos daños materiales en ambos vehículos, resultando ilesos sus dos conductores.

Los agentes de tráfico se desplazaron hasta el punto del siniestro para regular la circulación, garantizar la seguridad de la vía y confeccionar las correspondientes diligencias.

Como parte del protocolo habitual en este tipo de accidentes, los policías sometieron a los conductores implicados a las pruebas de alcohol y drogas, arrojando en ambos casos un resultado negativo.

Sin embargo, durante la gestión de la retirada de los vehículos gravemente dañados, "la conducta de uno de los operarios de asistencia en carretera despertó las sospechas de los patrulleros".

Ante los indicios, los agentes decidieron realizarle también las pruebas de detección, resultando positivo en el test de estupefacientes.

Por este motivo, el gruista fue denunciado por una infracción contra la seguridad vial, y los agentes tuvieron que requerir un nuevo servicio de grúa para poder completar la retirada de los vehículos accidentados y liberar la calzada.