Denunciado en Tudela el conductor de un camión con mercancías peligrosas tras dar positivo en alcohol

Denunciado en Tudela el conductor de un camión con mercancías peligrosas por cicular ebrio. - POLICÍA LOCAL DE TUDELA

PAMPLONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Tudela denunció este martes al conductor de un camión de mercancías peligrosas por circular bajo los efectos del alcohol.

Según explican desde este cuerpo policial, sobre las 13.30 horas se recibieron dos llamadas de testigos que manifiestan que el conductor del camión, que se encuentra realizando servicio en los estacionamientos de un hipermercado del polígono, podía ir influenciado por la ingesta de bebidas alcohólicas.

Los agentes que acudieron al lugar pudieron comprobar el conductor, un varón de 33 años, tenía "cierta torpeza" y que podía haber consumido alcohol. Sometido a la prueba de etilometría, arrojó un resultado positivo de 0,77 mg/litro de aire espirado, motivo por el que se realizan diligencias al Juzgado de Guardia por un presunto delito contra la seguridad vial al superar la tasa penal de 0,60 mg/litro de alcohol en aire espirado.

En el asiento del copiloto estaba su compañero, que carecía de permiso de mercancías peligrosas y que manifestó que habían estado repartiendo bombonas de butano durante toda la mañana. Al no poderse hacer cargo del camión ni conductor ni copiloto, se llamó a la empresa, que envío a otro trabajador para hacerse cargo del camión y su mercancía.

Previamente, a las 9.00 horas, se atendió un triple alcance en la Carretera Tarazona, a la altura del centro de estudios ETI. El accidente se produjo tras encontrarse parados dos turismos e impactar un tercero que no guardó la distancia de seguridad, produciendo un choque en cadena. Entre los implicados resultó herida la conductora del vehículo causante, una mujer de 60 años que acudía a su puesto de trabajo, la cual se desplazó por sus propios medios al hospital para su valoración. Se realizó el intercambio de datos entre las partes.

A las 20.00 horas, en las inmediaciones de plaza Europa, la Policía Local detuvo a un varón de 38 años al tener en vigor una requisitoria judicial consistente en una búsqueda, detención y personación emitida por el Juzgado de Tudela. Fue trasladado a calabozos de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial.

DENUNCIADAS 15 PERSONAS POR HACER BOTELLÓN

Por último, a las 23.00 horas de la noche se recibieron quejas de vecinos de ronda Santa Quiteria por una fuerte algarabía y ruidos procedentes de la zona del pinar de Santa Quiteria. A la llega de los agentes, observaron una multitud de jóvenes que estaban haciendo un botellón, habiendo dejado desperdicios de todo tipo, botellas rotas, lonas de plástico y cubos con agua con colorante alimentario y otros tipos de salsas.

Los jóvenes salieron a la carrera, dejando olvidadas sus pertenencias, en concreto 15 teléfonos móviles y algunas mochilas, además de diversas botellas y latas de alcohol. Se comprobó del mismo modo que las fachadas de la ermita de Santa Quiteria habína quedado deslucidas por impactos recientes de clara de huevo, circunstancia que se ha puesto en conocimiento de los responsables de la Hermandad de Santa Quiteria.

Tres horas más tarde de ocurrir los hechos, acudieron a dependencias de la Policía Local los titulares de los dispositivos móviles, 13 personas adultas de 18 años y dos menores de 17 años acompañados por sus respectivos padres. Tras notificarle la sanción por realizar botellón dejando la zona con desperdicios, los dispositivos móviles fueron entregados. Del mismo modo, estas mismas personas han realizado posteriormente una limpieza del lugar, quedando todo en perfectas condiciones.