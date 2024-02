Denuncian un caso de "islamofobia" al no permitir a una mujer trabajar con pañuelo en una residencia de Pamplona

Critican la "dejación de responsabilidades" de la Inspección de Trabajo, "dando por buena la excusa" de la empresa



PAMPLONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

SOS Racismo y el sindicato LAB han protestado este miércoles por un "caso de discriminación islamófoba" hacia una mujer a la que no se le permitió trabajar llevando el pañuelo en una residencia de mayores de Pamplona.

Representantes de ambos colectivos se han concentrado a las puertas de la Inspección de Trabajo para censurar su "dejación de responsabilidades e inhibición en el caso que nos ocupa, dando por buena la excusa emitida por la empresa y cerrando la vía de investigación". "Sienta un precedente que no debemos tolerar, no podemos permitirnos pasos atrás en la lucha por la igualdad de derechos", ha advertido en un comunicado.

Según el relato de los hechos de la trabajadora, al presentarse en el puesto de trabajo para cubrir una baja, se le informó de que "no podía trabajar allí con pañuelo" porque "eran las normas". Tras estos hechos, se puso en contacto con SOS Racismo y LAB que interpusieron una queja ante la Inspección de Trabajo, "por entender que se había vulnerado un derecho de una trabajadora en el ejercicio de su jornada laboral".

SOS Racismo ha criticado "la vergonzosa respuesta de la Inspección de Trabajo, en cuya resolución considera que la cuestión denunciada es una 'cuestión controvertida' sobre la que no hay jurisprudencia asentada en España, pero se permite recoger una sentencia europea en la que se establece que esta prohibición de uso del velo no constituye por si misma una discriminación directa o indirecta". Ha rechazado, además, que "otorga legitimidad" a las razones esgrimidas por la empresa, según la cual "la exigencia de quitarse el pañuelo no obedeció a motivos religiosos, sino a un deseo de no alterar la tranquilidad de los residentes, personas mayores".

"Nos parece profundamente grave que la conclusión de un organismo público, tras escuchar esta frase, sea la de no investigar más, inhibirse e invitar a la afectada a acudir a los tribunales. Esta frase debió haber sido una alarma clara y evidente, no un clavo ardiendo al que se agarraron para ver cómo argumentar a favor del derecho a una empresa a discriminar a las trabajadoras", ha reprochado.

La organización ve "con preocupación que se sigan produciendo episodios de discriminación islamófoba en el sector laboral y en otros ámbitos", así como "el retroceso en el reconocimiento y la reparación de actos discriminatorios".

"No nos corresponde a nosotras, ni a la sociedad, ni a las instituciones discutir ni juzgar el uso de pañuelo de las mujeres musulmanas, porque es un derecho fundamental de las mujeres a la expresión de su libertad religiosa y a su identidad y que prevalece sobre el derecho de una empresa de imponer prohibiciones a todas luces discriminatorias", ha defendido SOS Racismo.

Por ello, ha exigido a la Inspección de Trabajo "la revocación de la resolución emitida y la continuación del expediente", además del "establecimiento de protocolos específicos para aquellas reclamaciones que tiene su origen en situaciones de discriminación por origen, cultural o grupo étnico, con medidas específicas y claras que garanticen la investigación y reparación de lo sucedido".

A las instituciones públicas y a las empresas ha reclamado "el establecimiento de medidas y protocolos para detectar, prevenir y reparar situaciones de discriminación racista desde el reconocimiento y cuidado de las personas afectadas".

Finalmente, ha demandado a las instituciones públicas "planes de intervención y colaboración entre los Departamentos responsables orientados a prevenir la discriminación racista en el ámbito laboral".