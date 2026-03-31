Las denuncias por violencia de género ascienden un 1,2% en 2025 en Navarra respecto a 2024

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PAMPLONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de denuncias por violencia de género ascendió un 1,2% el pasado año en Navarra respecto a 2024, ya que se interpusieron 3.863 frente a las 3.816, según los datos hechos públicos este martes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

El número de víctimas registradas en 2025 en los órganos judiciales navarros ascendió a 3.459, de las que 1.455 fueron de nacionalidad española, mientras que 2.004 fueron extranjeras.

Asimismo, según el informe del Observatorio, el pasado año 124 víctimas se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar, como denunciante contra el investigado, cuando en 2024 el número de víctimas que hizo uso de este derecho fue de 95, esto es, un ascenso del 30,5%. De las 124, 52 eran denunciantes de nacionalidad española y 72 extranjeras.

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 74 en toda España, dos décimas más baja que la de 2024. Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 115,8 por cada 10.000 mujeres; Navarra, con 100,3; Comunidad Valenciana, con 92,7; Canarias, con 90,3; Murcia, con 89,8; Andalucía, con 81,9; y Madrid, con 78,9.

Las tasas inferiores a la nacional se contabilizaron en Cantabria, con 73,4; Aragón, con 64,9; Cataluña, con 61,5; Castilla-La Mancha, con 61,3; País Vasco, con 59,9; Extremadura, con 58,5; Asturias, con 58; La Rioja, 55,8; Galicia, con 49,8; y Castilla y León, con 48,4.

240 ÓRDENES DE PROTECCIÓN ADOPTADAS

Asimismo, según los datos recogidos en este estudio, en 2025 se incoaron en los juzgados navarros 350 órdenes de protección y seguridad a las víctimas (490 en 2024), de las que se adoptaron 240 y se denegaron 110.

Por órganos judiciales, en las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia de la Comunidad foral el pasado año fueron enjuiciadas 457 personas -441 en el año 2024, esto es, un incremento del 3,6%-, de las que fueron condenadas 437 -193 españolas y 244 extranjeras-, esto es, un 95,6% de condenados.

En total, en la fase de instrucción, en 2025 se incoaron en las Secciones de Violencia sobre la Mujer de Navarra un total de 4.277 asuntos penales, frente a los 4.282 abiertos en 2024, esto es, una disminución del 0,1%.

Por otra parte, el pasado año 451 hombres fueron enjuiciados (417 en 2024, un aumento del 8,2%) en la plaza nº 5 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Pamplona -órgano con competencia exclusiva en Navarra para ver los procedimientos con penas de hasta 5 años de prisión- por delitos de violencia de género, de los que 378 -187 españoles y 191 extranjeros- fueron condenados. En el año 2024, el número de hombres condenados fue de 359.

Respecto a las sentencias dictadas por la plaza nº 5 de la Sección de lo Penal en 2025, de las 378 resoluciones condenatorias, 320 fueron de conformidad tras acuerdos entre las acusaciones y la defensa. Y respecto de las sentencias dictadas tras la celebración de los juicios, 58 fueron condenatorias y 73 absolutorias.

En la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, órgano que juzga los delitos con penas de más de 5 años de prisión y, además, resuelve los recursos interpuestos contra las sentencias de los juzgados de lo penal, se dictaron 12 sentencias en primera instancia, 9 condenatorias y 3 absolutorias.

Asimismo, 5 menores -uno menos que en 2024- fueron juzgados, y condenados de conformidad, el pasado año por delitos de violencia de género.

37 DENUNCIAS POR DELITOS SEXUALES EN EL 4º TRIMESTRE DE 2025

Los datos hechos públicos este martes incluyen información sobre los asuntos relativos a violencia sexual (fuera del ámbito de la pareja o expareja) que ingresaron en las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia (antiguos juzgados de Violencia sobre la Mujer) como consecuencia de la atribución de la competencia en esta materia a partir del pasado 3 de octubre, tal y como establece la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Entre el 3 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, estos órganos judiciales de Navarra recibieron 37 denuncias, 6 presentadas por víctimas españolas y 31 por extranjeras.

En cuanto a los delitos ingresados, de los 30 recibidos, 9 fueron contra la libertad e indemnidad sexual y 21 por trata para la explotación sexual. En el mismo periodo se solicitaron 7 órdenes y medidas de protección, de las que se adoptaron 2 y se denegaron 5. En este trimestre, dos de las denunciantes se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar como testigo.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Rojo, considera "muy relevante" el "elevado porcentaje de denuncias presentadas por las mujeres víctimas que, año tras año y de forma lineal a lo largo de la serie histórica, se sitúa en torno al 70 por ciento".

En concreto, "en 2025, el 71,61% de las denuncias (en total 146.338) fueron presentadas por las propias mujeres víctimas, tanto ante la policía como en el juzgado".

Este porcentaje "debe ponerse en relación con el de las denuncias presentadas por el entorno familiar de las mujeres víctimas, que en 2025 volvió a situarse en un 1,96 por ciento (4.006 denuncias), una cifra que también se viene manteniendo estable en la serie histórica".

Esther Rojo ha remarcado, "a la vista de los datos sobre las denuncias, que las instituciones deben seguir trabajando para generar confianza en las mujeres, pues aún son muchas las que siguen sufriendo esta violencia en silencio, como puede desprenderse del informe sobre víctimas mortales de la violencia de género correspondiente a 2025, hecho público la pasada semana por el Observatorio".

Por otra parte, la presidenta del Observatorio ha realizado un llamamiento al entorno de las mujeres víctimas, tanto familia como amigos o compañeros de trabajo, para que, "si tienen conocimiento de este tipo de hechos, los denuncien o los pongan en conocimiento de cualquiera de las instituciones que trabajan en la erradicación de la violencia de género".

Esther Rojo considera que "no debe cargarse toda la responsabilidad de denunciar sobre la propia mujer, pues en muchos casos la víctima tiene dependencia emocional y/o económica del agresor, que además en la mayoría de los casos es el padre de sus hijas e hijos".

Esther Rojo ha destacado también "el descenso (del 2,68%) de las solicitudes de orden de protección, dato que, puesto en relación con el número de mujeres víctimas, muestra que este tipo de medidas fueron solicitadas por el 26% de ellas". A pesar de este descenso, el porcentaje de órdenes y medidas de protección acordadas por los órganos judiciales se mantuvo un año más cerca del setenta por ciento.

La presidenta del Observatorio también considera "muy positivo" el "elevado número de sentencias condenatorias, un 82,36 % del total de sentencias dictadas en 2025".

En su opinión, este dato "demuestra un elevado nivel de eficacia y un correcto funcionamiento de la justicia, tanto de los jueces y de las juezas como del resto de profesionales que colaboran" con ellos. Con ello, "los espacios de impunidad son cada vez más escasos".

Por último, en cuanto al "incremento de la carga de trabajo" tras las nuevas competencias asumidas por los juzgados de violencia sobre la mujer (y secciones de las Audiencias Provinciales), estima "prudente" esperar a conocer los datos del primer trimestre del 2026, "a fin de evitar valoraciones precipitadas".