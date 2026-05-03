Derechos Sociales destina 50.000 euros para ayudar al cuidado de personas con discapacidad, dependencia o mayores de 65

Archivo - Una persona mayor pasea con sus perros. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra ha publicado recientemente en el Boletín Oficial de Navarra la convocatoria de ayudas para subvencionar la compra de productos de apoyo para el fomento de la autonomía personal y prevención de la dependencia a las personas mayores y/o las personas con discapacidad. Para ello, el Departamento destinará un total de 50.000 euros con el fin de colaborar en los gastos que ocasionan la compra de este tipo de productos.

A través de esta convocatoria, el Departamento subvencionará la adquisición de productos que faciliten el cuidado y la protección personal como pueden ser productos para funciones de aseo, para vestirse o desvestirse, para comer y beber, mobiliario y adaptaciones, así como productos de apoyo para la movilidad personal o la comunicación.

Según informan desde el Gobierno de Navarra, podrán acogerse a estas ayudas quienes acrediten algún grado de dependencia o discapacidad, o las personas mayores de 65 años que, aun no encontrándose en situación de dependencia o discapacidad, presenten patologías acreditadas. En el caso de querer solicitar la subvención para adquirir un producto de apoyo para la movilidad personal será necesario acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 75%. Además, para poder obtener la ayuda para adquirir gafas o lentillas se requiere un grado de deficiencia visual derivado de la perdida de agudeza visual central de al menos un 25%.

En todos los casos será necesario acreditar la residencia efectiva y continuada en la Comunidad foral al menos un año anterior a la fecha de solicitud de ayuda.

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 31 de octubre de este año a través de la ficha de trámite o en cualquiera de los lugares previstos en la normativa de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.