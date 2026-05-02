Desalojada y acordonada la plaza Merindades de Pamplona por un paquete sospechoso

Zona acordonada en la Avenida Carlos III por la aparición de un paquete sospechoso.
Zona acordonada en la Avenida Carlos III por la aparición de un paquete sospechoso. - EUROPA PRESS
Europa Press Navarra
Actualizado: sábado, 2 mayo 2026 12:04
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   PAMPLONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

   La plaza de las Merindades de Pamplona y algunos tramos de la Avenida Baja Navarra se han acordonado y desalojado este sábado por la mañana ante la aparición de un paquete sospechoso.

   Según explican fuentes de la Policía Foral a Europa Press, se ha localizado en la zona un paquete que ha levantado sospechas, lo que ha llevado a activar la Circular Cincuenta, que se refiere al protocolo antiterrorista de actuación policial.

   Así pues, se ha acordonado la zona y se ha desalojado algún edificio colindante. Las zonas afectadas son la plaza de las Merindades y algún tramo de la Avenida Baja Navarra.

   Se han movilizado el servicio de guías caninos, la Policía Municipal de Pamplona y la Policía Nacional que están trabajando en estos momentos para valorar la situación.

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