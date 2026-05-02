Desalojada y acordonada la plaza Merindades de Pamplona por un paquete sospechoso

Zona acordonada en la Avenida Carlos III por la aparición de un paquete sospechoso. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La plaza de las Merindades de Pamplona y algunos tramos de la Avenida Baja Navarra se han acordonado y desalojado este sábado por la mañana ante la aparición de un paquete sospechoso.

Según explican fuentes de la Policía Foral a Europa Press, se ha localizado en la zona un paquete que ha levantado sospechas, lo que ha llevado a activar la Circular Cincuenta, que se refiere al protocolo antiterrorista de actuación policial.

Así pues, se ha acordonado la zona y se ha desalojado algún edificio colindante. Las zonas afectadas son la plaza de las Merindades y algún tramo de la Avenida Baja Navarra.

Se han movilizado el servicio de guías caninos, la Policía Municipal de Pamplona y la Policía Nacional que están trabajando en estos momentos para valorar la situación.