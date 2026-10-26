Desalojadas 100 personas, el pasado fin de semana, de un piso de estudiantes de la zona de Ermitagaña

Archivo - Agentes de la Policía Municipal de Pamplona. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona intervino este pasado fin de semana para desalojar a unas 100 personas de un piso de estudiantes de la zona de Ermitagaña, según ha informado el cuerpo local. Además, desalojó a más de 30 de otro inmueble de Iturrama.

La Policía Municipal de Pamplona ha atendido 290 requerimientos durante el fin de semana, de los cuales 104 relacionados con problemas de convivencia, molestias por ruidos y personas de necesidad.

En concreto, se realizaron 53 intervenciones por conflictos de convivencia, 22 molestias de ruido y 29 para presentar asistencia a personas que necesitaban ayuda.

También destaca la intervención de una patrulla en la zona de Rochapea, donde un agente practicó un torniquete de urgencia a una mujer que presentaba una importante hemorragia tras un accidente doméstico, hasta la llegada de los servicios sanitarios.