Desalojado un edificio en Burlada por un incendio en el que ha resultado afectada una niña de 9 años

PAMPLONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un edificio de seis alturas ubicado en la calle Mokarte de Burlada ha sido desalojado este miércoles por la tarde debido a un incendio en el que ha resultado afectada por inhalación de humo una niña de 9 años.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del suceso se ha recibido a las 16.17 horas. La niña ha sido evacuada a Pediatría del Hospital Universitario de Navarra y su pronóstico es reservado. Una persona más ha sido atendida en el lugar, sin que haya requerido traslado.

El incendio, en el rellano del primer piso, ha podido tener su origen en la explosión de unas baterías de litio que ha provocado mucho humo.

Han sido movilizados bomberos de Trinitarios y de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia de soporte vital avanzado, equipo médico de la zona, Policía Local ybPolicía Foral.