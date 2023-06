Desarrollo Económico concede 9 millones de euros para fomentar el autoconsumo, lo que supondrá un aumento de 24,9 MW

PAMPLONA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4, ha realizado la quinta resolución de concesión de las ayudas para la realización de instalaciones de autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovable.

En esta ocasión se han concedido un total de 9.070.651,86 euros, lo que supondrá el aumento de 24,9 MW de autoconsumo y 6,69 MWh de almacenamiento. Las ayudas proceden de los fondos Next Generation y en el caso de Navarra, además, hay que sumar la deducción fiscal a la que pueden optar tanto la ciudadanía en general como empresas. A lo largo de todas las resoluciones ya se han resuelto 1.827 expedientes.

La quinta concesión incluye un total de 1.105 expedientes resueltos y 79 denegados por no cumplir algunas de las bases de la convocatoria. Esto supone una aceptación del 93,3% de las solicitudes presentadas, ha indicado en un comunicado el Ejecutivo foral.

El plazo para poder solicitar estas ayudas comenzó en noviembre de 2021 y continúa abierto hasta el 31 de diciembre de 2023. Navarra obtuvo una partida inicial de 12.235.798 euros. Debido al alto número de solicitudes presentadas durante los primeros días, Desarrollo Económico decidió solicitar al Estado una ampliación de crédito de Fondos Next Generation.

"Gracias a la pronta ejecución y gestión del crédito disponible en la primera convocatoria, Navarra fue la comunidad autónoma que más rápido ejecutó el presupuesto. Este hecho hizo que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), decidiera ampliar el presupuesto destinado a Navarra, duplicándolo hasta alcanzar los 24.471.596 euros", ha resaltado el Gobierno foral.

Con esta quinta resolución, ya se ha ejecutado la "histórica cifra" de 17.784.855,63 euros. Sin embargo, el presupuesto disponible no cubre los más de 5.000 expedientes que aun figuran en lista de espera. Por este motivo, y en previsión de este hecho, el Gobierno de Navarra solicitó al IDEA hace meses una tercera ampliación de crédito, de la que todavía se está a la espera de respuesta. No obstante, la convocatoria establece que se podrán seguir registrando solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2023. Las solicitudes presentadas cuando no haya fondos pasarán a formar parte de una lista de reserva provisional y serán atendidas por riguroso orden de entrada.

LOS PROGRAMAS DE CONCESIÓN

La quinta resolución de concesión de las ayudas para fomentar el autoconsumo supondrá un aumento de 24,9 MW en la potencia instalada en la Comunidad foral. En total, gracias a estas ayudas, el autoconsumo sumará 63,5 MW, una cifra que es más del doble de los 40 MW que había instalados en Navarra antes de empezar a concederse estas ayudas.

Las ayudas se estructuran en 6 programas diferentes en función del sector al que va dirigido y la actuación a desarrollar. En esta ocasión, el programa al que más dinero se ha destinado ha sido el 4, que incluye el sector residencial, la administración pública y el tercer sector. En concreto han sido 4.700.620,56 euros, de los que 3.468.083,81 euros han ido destinados a la generación y 1.232.536,75 al almacenamiento. El programa 2, dirigido a otros sectores productivos, suma un total de 2.434.981,36 euros. De esa cantidad 2.302.329,70 euros van destinados a generación y 132.651,66 a almacenamiento.

En el caso del programa 1, destinado al sector servicios, el total de las ayudas asciende hasta 910.276,05 euros, de los que 843.653,42 euros están destinados a generación y 66.622,63 a almacenamiento. El programa 3 suma en esta concesión 594.234 euros, todos ellos destinados a incorporar sistemas de almacenamiento en el sector servicios y otros sectores productivos.

El programa 6, que suma las concesiones destinadas a instalar energías renovables térmicas en el sector residencial, ha alcanzado los 304.437,69 euros destinados todos ellos a la generación. Por último, el programa 5, destinado a incorporar sistemas de almacenamiento en el sector residencial, la administración pública y el tercer sector, ha sumado en esta concesión 126.102,20 euros.