Desarticulada una organización criminal dedicada a asaltar camiones que transportaban droga

PAMPLONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un operación conjunta entre la Policía Foral y los Mossos d'Esquadra ha permitido desarticular una organización criminal que asaltaba camiones que transportaban droga. Hay 5 detenidos de entre 23 y 53 años, de los cuales cuatro se encuentran en prisión provisional y suman 44 antecedentes penales.

Así lo han dado a conocer este miércoles en una rueda de prensa en Pamplona mandos de ambos cuerpos policiales. Por parte de la Policía Foral han intervenido el comisario principal del Área de Investigación Criminal, Miguel Ruiz, y el agente primero, Pablo de la Fuente. Por parte de los Mossos d'Esquadra, han comparecido el intendente de la División de Investigación Criminal, Carlos Otamendi, y el sargento Miguel Morenete.

La investigación se inició a raíz de dos asaltos violentos a camioneros en Arazuri (Cendea de Olza) y Celrà (Girona), en los que el grupo de narcotraficantes se identificaban como policías y se quedaban el camión.

Los hechos que tuvieron lugar en Navarra se produjeron el 26 de abril, y las detenciones se realizaron entre el 13 y el 15 de octubre. A los integrantes de dicha organización criminal, "muy conocida" en Cataluña, se les imputan 8 delitos, entre ellos detención ilegal, trato degradante, robo con fuerza de vehículo, robo con violencia e intimidación, pertenencia a organización criminal, o delitos contra la salud pública.

DETALLES DE LA OPERACIÓN

El primer hecho tuvo lugar en un polígono industrial de Arazuri, donde una de las víctimas acababa de estacionar un camión procedente de Marruecos, que transportaba componentes eléctricos para vehículos. En ese momento, dos coches "aparecieron por sorpresa y de su interior salieron varias personas que, haciéndose pasar por policías, asaltaron al camionero, lo esposaron y lo introdujeron en uno de los vehículos".

Uno de los asaltantes se encargó de conducir el camión hasta Cataluña. Durante el trayecto, la víctima "fue agredida varias veces e interrogada sobre si el camión llevaba droga escondida, concretamente hachís". Finalmente, el camionero fue liberado en un punto indeterminado entre Cunit (Tarragona) y Cubelles (Barcelona), junto con la cabina del camión.

Según han destacado los policías, la víctima de Navarra "no tenía nada que ver con el tráfico de drogas" y "no existe ningún indicio" que "haga pensar" que "supiera que llevaba droga". Una vez en Pamplona, y tras recuperar el semirremolque en una zona próxima al lugar donde la habían dejado, denunció los hechos ante la Policía Foral. Se calcula que el perjuicio económico sufrido fue de unos 200.000 euros.

Las primeras gestiones realizadas por la Policía Foral llevaron a la identificación de un vehículo domiciliado en Cataluña, por lo que solicitaron la cooperación de los Mossos d'Esquadra. La información aportada por la policía catalana "resultó clave para identificar a uno de los principales investigados".

Paralelamente a estas gestiones, dos días después del primer hecho, en la localidad de Celrà (Girona) se produjo otro asalto de características muy similares: dos camioneros que venían desde Tánger "fueron asaltados por tres individuos que exhibieron un arma de fuego y distintivos policiales". En ese momento "los obligaron a salir del camión, los esposaron, les sustrajeron documentación y teléfonos móviles y se llevaron el camión". Además, los vehículos con los que los autores se presentaron en el lugar de los hechos eran los mismos que se identificaron en el caso del robo de Navarra.

La "coincidencia temporal" de los dos robos, las "similitudes en el modus operandi empleado" y las primeras gestiones para identificar a los investigados propiciaron la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) entre el Área Central de Investigación de Patrimonio de los Mossos d'Esquadra y la Brigada de Delitos contra las Personas de la Policía Foral de Navarra.

La investigación permitió conectar los hechos y ubicar la base logística de los principales miembros de la organización criminal en diferentes localidades de las comarcas de la Anoia y el Baix Llobregat. Alguno de ellos, incluso disponía de naves industriales y talleres que frecuentaban en el marco de su actividad ilícita. Las comprobaciones realizadas por el personal investigador concluyeron que algunos de los vehículos utilizados en los dos asaltos llevaban matrículas duplicadas para dificultar su identificación.

Uno de los principales investigados ya contaba con un "amplio historial delictivo" en el que destacan delitos contra la salud pública y robos con violencia, especialmente narcoasaltos, además de robos con fuerza en empresas y falsificaciones documentales.

Se realizaron once registros entre domicilios, naves y locales de los investigados, realizados en las localidades de Igualada, La Pobla de Claramunt, La Torre de Claramunt, Piera y Pinedes d'Armengol (Anoia) y Molins de Rei (Baix Llobregat), todas ellas ubicadas en Barcelona.

El balance del operativo ha sido de cinco detenidos y la intervención de más de 15 kilos de hachís, más de 100 gramos de cocaína y cuatro vehículos sustraídos. También se localizó una escopeta de caza y una pistola semiautomática, además de chalecos, credenciales policiales y balizas de seguimiento, entre otros objetos.

El dispositivo contó con más de un centenar de efectivos, con agentes de la DIC, orden público, Unidad Canina, Unidad de Drones, Medios Aéreos, Policía Científica, Unidad de Seguridad Ciudadana y agentes de la División de la Policía Judicial de la Policía Foral.

UNA INVESTIGACIÓN "MUY COMPLEJA"

Según Ruiz, la investigación fue "muy compleja", entre otras cuestiones porque los vehículos que utilizaban portaban placas dobladas "que no correspondían con el vehículo original", y "había muy pocos datos de los que tirar".

Por su parte, Otamendi ha destacado "la importancia de la colaboración entre cuerpos policiales", y ha coincidido en que han sido unos meses "de investigación muy difícil". "Los investigados son conocedores de nuestras técnicas de investigación y extreman las medidas de seguridad para que no puedan ser detectados, para que no puedan ser seguidos, para que no puedan ser vigilados", ha subrayado.

También Pablo de la Fuente ha remarcado "la complejidad de este tipo de investigaciones", pues se han realizado "más de 450 solicitudes de telefonía que se han efectuado a nivel policial y unas 100 a nivel judicial". "Esto no solo hay que solicitarlo, sino que también hay que analizarlo", ha manifestado.

Igualmente, Miguel Morenete ha explicado que la mayoría de los detenidos "no disponían de permiso de conducir" y "conducían vehículos robados", lo cual "todavía dificultaba" más la investigación, pues los seguimientos "son extremadamente complicados".