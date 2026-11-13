Desarticulados dos grupos criminales dedicados a estafar con falsos anuncios de alquiler de viviendas

Imagen de un guardia civil - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través del Equipo @ y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Navarra, ha desarrollado la operación @RENT 5, relacionada con el alquiler de viviendas vacacionales y para estudiantes anunciadas en portales de internet, y ha dado por desarticulados dos grupos criminales.

Según han informado desde la Guardia Civil de Navarra, la investigación ha permitido identificar a siete personas presuntamente vinculadas con estos dos grupos, asentados en Madrid y Barcelona.

Las actuaciones comenzaron tras recibirse varias denuncias de personas que habían sido víctimas de anuncios fraudulentos de alquiler.

Desde las primeras fases de la investigación, los agentes solicitaron el bloqueo de las cuentas bancarias en las que las víctimas habían ingresado el dinero, ya que "la rapidez de estas actuaciones resulta fundamental para evitar que los fondos sean retirados".

La estafa consistía en publicar anuncios de viviendas en alquiler que despertaban el interés de personas que buscaban alojamiento para sus vacaciones o para el curso académico. Cuando las víctimas contactaban con los anunciantes, estos "les hacían creer que existían otros interesados en el inmueble, generando una sensación de urgencia para conseguir que realizaran el pago cuanto antes".

Para "dar mayor credibilidad al engaño", los presuntos estafadores enviaban fotografías de documentos nacionales de identidad que no correspondían con su verdadera identidad. Estos documentos podían proceder de extravíos o sustracciones y, en algunos casos, pertenecer a otras víctimas de estafas anteriores.

Una vez que los perjudicados realizaban las transferencias bancarias a las cuentas indicadas, los anunciantes dejaban de responder a los mensajes, sin llegar a formalizar el alquiler. El análisis de la documentación aportada por las víctimas, junto con el estudio de las cuentas bancarias, sus movimientos e imágenes, permitió la identificación de los presuntos responsables.

Los investigadores detectaron que el dinero obtenido mediante las estafas se canalizaba a través de cuentas bancarias de terceras personas, conocidas como 'mulas'. Estas personas recibían transferencias y movían los fondos a cambio de una comisión, "dificultando el seguimiento del dinero y la identificación de los responsables".

El cruce de información con otras unidades investigadoras permitió determinar la posible existencia de dos grupos criminales diferenciados que utilizaban el mismo método para cometer estafas en distintos puntos de la geografía nacional.

En una primera fase, agentes del Equipo @Navarra se desplazaron a la Comunidad de Madrid, donde localizaron e investigaron a dos personas presuntamente vinculadas al grupo asentado en esta zona. Posteriormente, en una segunda fase, se contó con la colaboración del Equipo @Barcelona para actuar sobre el grupo establecido en Barcelona y Santa Coloma de Gramenet, donde se localizó e investigó a otras dos personas.

La operación ha permitido esclarecer cinco delitos de estafa, un delito de blanqueo de capitales y un delito de pertenencia a grupo criminal, dando por concluidas las actuaciones policiales descritas.

Desde la Guardia Civil recomiendan desconfiar de las ofertas "demasiado atractivas" y de las prisas por pagar. Antes de realizar cualquier transferencia, "conviene comprobar que la vivienda existe, que el anunciante es legítimo y que se puede visitar el inmueble o verificar su disponibilidad por medios fiables".

También aconsejan no confiar únicamente en la documentación enviada por el supuesto propietario, ya que un DNI o unas fotografías "no garantizan que la persona sea quien dice ser". Es recomendable, asimismo, formalizar el contrato y utilizar medios de pago seguros, evitando transferencias a cuentas de terceros.