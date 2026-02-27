Desciende un 26% los heridos graves en accidentes en Pamplona en 2025

Archivo - Salas de coordinación de la Policía Municipal de Pamplona. - CRISTINA NÚÑEZ BAQUEDANO-AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

En 2025 el número de heridos graves en Pamplona descendió un 26%, pasando de 73 a 54, un descenso que ha sido especialmente importante en el caso de los atestados relacionados con bicicletas, en los que los heridos graves han bajado un 66%, de 21 a 7.

Estos datos se incluyen en el informe de Policía Municipal sobre accidentabilidad en 2025, donde se señala que la mejora en este tipo de indicadores "responde a la apuesta del Ayuntamiento por mejorar las infraestructuras y la señalización, los estrechamientos de calzadas, plataformas elevadas, rediseño de intersecciones, carriles bici y la implantación de zonas 30, entre otras medidas". En el plano negativo, hay que lamentar, como en 2024, una víctima mortal.

El número de personas heridas en accidentes en los que están implicadas bicicletas ha bajado de 104 a 76; en concreto, se han registrado 7 heridos graves (frente a los 21 de 2024), 69 heridos leves (en 2024 fueron 82) y ninguna persona fallecida, cuando en 2024 se lamentó una muerte. Esta buena tendencia, indica el informe, se debe a "la ampliación y mejora de la red ciclista, la segregación de tráficos, la pacificación de vías y la reducción de velocidad en zonas urbanas".

En total, en 2025 se registraron un total de 3.408 atestados por accidentes en la ciudad, una cifra que sube un 10,2% respecto a 2024 (3.090 accidentes). Este incremento se debe "al crecimiento exponencial del número de vehículos de movilidad personal detectado en la ciudad, así como al aumento de vehículos a motor que, desde 2022 ha subido en cerca de 5.000 vehículos, es decir, un 3,45% más (128.000 vehículos circulan a día de hoy por Pamplona)".

CRECEN LOS ACCIDENTES POR PATINETES Y DESCIENDE EL CONSUMO DE ALCOHOL

El aumento de los patinetes eléctricos ha incrementado el número de accidentes protagonizados por este tipo de vehículos, que pasan de los 104 contabilizados en 2024 a 173 en 2025, un aumento del 66%. No obstante, la mayoría de los accidentes son leves, dato que se refleja en el aumento testimonial de los heridos graves, que pasan de 10 en 2024 a 11 en 2025, mientras que el número de leves ha subido de 46 a 89.

Según han manifestado en rueda de prensa, la obligatoriedad de llevar seguro de accidentes para este tipo de vehículos que ha entrado en vigor este año, "da esperanzas de que los datos de siniestralidad bajen significativamente". Por este motivo, el Ayuntamiento acaba de poner en marcha una campaña de concienciación en redes sociales, con el pintado de carriles y perching en patinetes aparados recordándoles la norma; y una campaña informativa a pie de calle por parte de agentes de Policía Municipal.

Una tendencia similar a los vehículos de movilidad personal se observa también en los accidentes de moto, que han crecido en el último año un 14,2%, pasando de 209 a 353. Al igual que en el caso de los patinetes, la gravedad de los accidentes también tiene una tendencia positiva, en la medida en que las personas graves han descendido un 20% (pasan de 15 en 2024 a 12 en 2025). Por su parte, los heridos leves han subido de 83 a 93 y no se ha registrado ninguna persona fallecida.

La proliferación de patinetes eléctricos en las calles de Pamplona también explica la tendencia negativa en cuanto a número de atestados por atropellos, que pasan de 104 en 2024 a 118 en 2025. De ellos, un total de 12 están protagonizados por patinetes, cuando en 2024 fue tan solo 1. No obstante, el turismo sigue siendo el principal causante de los atropellos en la ciudad: de los 118 registrados, 77 han sido producidos por coches.

También ha bajado el número de heridos en atestados con coches: ha descendido un 21%, pasando de 19 a 15. Asimismo, cae también un 4,5% el número de personas heridas leves en estos atropellos, pasando de 68 en 2024 a 65 en 2025.

En cuanto a controles de alcoholemia, el año pasado se realizaron un 11,9% más de pruebas (45.178 frente a las 40.363 de 2024) y el número de positivos fue un 1,12%, frente al 1,81% de 2024.

BUENOS DATOS EN IRUNLARREA Y CARRETERA DE LA UNIVERSIDAD

Tal y como se ha destacado en rueda de prensa, Pamplona está alineada con el marco de seguridad vial 'Visión Zero' de la Comisión Europea, un marco que tiene como objetivo cero víctimas mortales y cero heridos graves en las carreteras europeas en 2050.

'Visión Zero' parte de que "el error humano es inevitable, pero el sistema viario debe estar diseñado para que ese error no cueste vidas". En este sentido, el Ayuntamiento de Pamplona valora que las medidas que se están tomando "van en el camino correcto": se ha reducido en un 26% la lesividad, ha habido un descenso considerable de la gravedad de los accidentes de bicicleta y se ha reducido la velocidad media en la ciudad, gracias a que los desplazamientos entre núcleos urbanos son en su mayoría a través de las rondas.

Asimismo, el informe de Policía Municipal destaca que las medidas han sido pensadas y propuestas tras el análisis de atestados y el equipo de tráfico, y trabajadas transversalmente con las diferentes áreas municipales implicadas (Conservación, Proyectos, Movilidad, etc.), con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y también con la escucha activa de los problemas ciudadanos.

Tres son las medidas más destacadas. La primera, la implantación de la Zona de Acceso Controlado (ZAC) en la zona de hospitales, que ha permitido dejar en 0 accidentes y 0 atropellos en Irunlarrea. La segunda, los cambios en la carretera de la universidad, que ha dejado de ser una autopista con 9.000 vehículos diarios para convertirse en una calle que atraviesa un campus universitario. Y la tercera medida, las actuaciones en la plaza Príncipe de Viana, con la instalación del foto rojo y el retranqueo del muro entre Conde Oliveto y avenida Zaragoza, que ha permitido disminuir los accidentes en esos puntos.

PRIORIDADES DE ACTUACIÓN EN 2026: LAS GRANDES ROTONDAS

De cara al año 2026, el Ayuntamiento de Pamplona contempla tres líneas principales de actuación. La primera será el desarrollo del Plan de Seguridad Vial, con 106 medidas, todas ellas en desarrollo, con especial hincapié en cuestiones como el aumento de accidentes en vehículos de movilidad personal o el refuerzo de la biciescuela.

La segunda línea de actuación será la actuación específica en cinco puntos de concentración de accidentes, en los que se aplicará una medida innovadora: el pintado de los grandes ejes de tráfico de la ciudad con pintura termoplástica, idónea para alto tráfico, con gran adherencia y retroreflectancia, lo que se espera contribuya a la seguridad pasiva. Esta pintura con relieve, que no hace peligrar la dirección, permitirá regular los flujos en rotondas, dirigiendo la salida de los diferentes carriles: los interiores serán para dar la vuelta y los exteriores, para salir.

Los cinco puntos sobre los que se va a actuar son: plaza de Merindades, plaza Príncipe de Viana, rotonda de Badostáin y Sarriguren, rotonda de Ofitas, y rotonda de San Jorge. El objetivo que se busca con esta tecnología es disminuir la siniestralidad y rebajar los atascos y embotellamientos.

Y la tercera línea de actuación será continuar con la aplicación de tecnología para la gestión de la movilidad. Se trata de temas como la optimización mediante software semafórico inteligente, la implantación de sistemas de regulación dinámica del tráfico, la mejor sincronización para reducir aceleraciones y frenadas bruscas, la mejora de la disciplina vial con radares inteligentes, y la señalización avanzada y refuerzo de controles.

Con estas medidas, el Ayuntamiento busca "reducir la velocidad media de circulación, mejorar la fluidez, disminuir los comportamientos de riesgo y la gestión inteligente de la movilidad en Pamplona".