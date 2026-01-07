Desciende la incidencia de la gripe pero se mantiene elevada en adultos y hospitalizaciones

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tasa de diagnósticos de síndrome gripal en la última semana -29 de diciembre al 4 de enero- ha descendido, especialmente entre la población pediátrica. Algo que, desde el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, atribuyen a "la ausencia de actividad escolar y la menor actividad asistencial en atención primaria en estos días festivos".

No obstante, la circulación en adultos y las hospitalizaciones por gripe "se mantienen todavía en niveles elevados". Las bajas temperaturas sumadas al próximo retorno a la actividad laboral y educativa "podrían mantener la circulación de la gripe en niveles relevantes durante algunas semanas más", ha apuntado en su informe epidemiológico.

La incidencia semanal de infecciones respiratorias agudas vistas en atención primaria se mantiene en 641 casos por 100.000 habitantes. La incidencia de síndromes gripales es de 114 casos por 100.000 habitantes, con descenso de la tasa en población pediátrica, mientras que se mantiene en adultos. Se han confirmado 100 casos de gripe por PCR y se han registrado 84 ingresos hospitalarios. De los casos confirmados, el 70% son gripe A(H3N2) y el 30% A(H1N1).

Se han confirmado 2 casos de covid por PCR, de los que uno requirió ingreso hospitalario. Esta semana se han confirmado 37 casos de VRS, de los cuales, 23 fueron hospitalizados por esta causa y 8 fueron casos pediátricos.

El pasado 12 de diciembre finalizó la campaña de vacunación frente a gripe y covid. Hasta el 4 de enero se habían registrado 164.337 dosis de vacuna antigripal y 88.866 dosis de vacuna del covid. Las primeras estimaciones de la temporada 2025-2026 muestran una efectividad de la vacuna del 44% para prevenir la infección por el virus de la gripe y del 52% para prevenir infecciones producidas por el virus A(H3N2).

Desde Salud Pública indican que aunque la efectividad de la vacuna "es moderada", su impacto en la prevención de hospitalizaciones y casos graves de gripe "es considerable". Por ello, además de la vacunación, recomienda "intensificar las medidas preventivas en el entorno de las personas más vulnerables, evitando el contacto con personas con síntomas respiratorios, y en caso de duda, manteniendo la distancia física y el uso de mascarillas".

MORTALIDAD GENERAL EN NAVARRA

En la semana del 22 al 28 de diciembre se registraron 123 defunciones (última semana con datos completos). La tasa de mortalidad se situó en valores próximos a la media anual y algo menores que los habituales en esta época del año.