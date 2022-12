El desfile de Olentzero provocará alteraciones en el tráfico este sábado por la tarde en el centro de Pamplona

PAMPLONA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El desfile de Olentzero por Pamplona provocará alteraciones en el tráfico este sábado por la tarde, sobre todo en el centro y el II Ensanche. Para ayudar a su desarrollo con seguridad Policía Municipal ha previsto un dispositivo especial de tráfico y seguridad compuesto por 23 policías que también contará con la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía y de Policía Foral.

El popular carbonero llegará alrededor de las 19.20 horas a la Plaza Consistorial donde será recibido por la Corporación. El alcalde, Enrique Maya, le dará bienvenida a la ciudad y las pelotaris Maider Ardanaz y Maite Ruiz de Larramendi le anudarán un pañuelo rojo. En el acto también participará Javier Conde, presidente de la Federación Navarra de Pelota. Pamplona está actualmente trabajando en el proyecto 'Pamplona Capital Mundial de la Pelota', que busca convertir la ciudad en un referente en este deporte, dada su tradición y el potencial tanto en infraestructuras como a nivel profesional. En este caso, el acto contribuirá a la visibilización de la participación femenina en este deporte.

La Plaza Consistorial se encuentra a mitad del recorrido de un desfile festivo que comenzará a las 18 horas en la calle Iturralde y Suit para recorrer desde ahí por la calle González Tablas, Paulino Caballero, Cortes de Navarra, Carlos III, plaza del Castillo, Chapitela, Calceteros, Plaza Consistorial, Mercaderes, Estafeta y Amaya, finalizando donde comenzaron, en la calle Iturralde y Suit.

UNA TARDE PARA DEJAR EL COCHE EN CASA

Como es habitual, durante el tiempo que dure el desfile se cerrarán a la circulación diversas calles y desviará el tráfico por otras para garantizar la seguridad de las personas asistentes al acto y también la de los vecinos de la zona. Además, el Ayuntamiento de Pamplona recomienza utilizar el transporte público para acceder al centro o, en todo caso, evitar los desplazamientos en vehículos particulares. La Policía Municipal recomienda mucha precaución, ya que la participación de menores en este acto es especialmente intensa.

Las mayores alteraciones de tráfico se producirán en puntos como la avenida Baja Navarra, la plaza de Merindades, Príncipe de Viana, plaza de la Paz y cuesta de Labrit. En la avenida Baja Navarra, a la altura del Seminario, la Policía Municipal impedirá a los vehículos continuar en dirección centro ciudad. En la calle Monte Monjardín, a la altura de la carretera de Sarriguren no se podrá continuar hacia la avenida Baja Navarra y el tráfico será desviado por la calle Monte Monjardín. En la plaza de la Paz no se podrá ir hacia la plaza Príncipe de Viana y los vehículos que lleguen a la plaza Príncipe de Viana no podrán continuar hacia la plaza de las Merindades. Por último, en la calle Juan de Labrit se cerrará el acceso en el cruce con la calle Vergel.