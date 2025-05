Detección "esporádica" de infecciones respiratorias en Navarra con seis ingresos hospitalarios en las última semana

PAMPLONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) ha apuntado a una circulación "esporádica" de las infecciones respiratorias en la Comunidad foral, que han provocado seis ingresos hospitalarios en la semana del 5 al 11 de mayo.

Según recoge en su informe epidemiológico, la incidencia de infecciones respiratorias agudas en atención primaria se sitúa en 410 casos por 100.000 habitantes, de los cuales, 9 por 100.000 correspondieron a síndrome gripal. La mayoría de las consultas por estas infecciones están siendo debidas a agentes distintos del de la gripe, covid y VRS.

Se han confirmado tres casos de gripe por PCR, de los cuales dos fueron hospitalizados por esta causa. El covid se ha confirmado en siete casos, de los cuales, tres requirieron ingreso hospitalario. Se confirmó un caso de VRS en un adulto hospitalizado.

Salud Pública estima que la vacunación de la gripe ha prevenido hasta la fecha en Navarra más de 300 ingresos hospitalarios. No obstante, ha indicado que "esta buena efectividad no descarta totalmente el riesgo de enfermar en personas vacunadas" y ha recomendado que "las personas vulnerables y las de su entorno complementen la vacunación con otras medidas preventivas".

TRES CONTAGIOS DE SARAMPIÓN EN ADULTOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES

Por otro lado, el ISPLN ha destacado que el sarampión está causando "brotes importantes" en países próximos (Rumanía y Marruecos, entre otros) y "un continuo goteo de casos" en España. Entre los últimos seis meses se han confirmado tres casos de sarampión en adultos residentes en Navarra que se habían contagiado durante viajes. Además, se han detectado varias personas residentes en Navarra que habían sido contactos de casos de sarampión "sin ser conscientes de ello".

El sarampión es una enfermedad "muy contagiosa, que cursa con afectación general importante, a veces es grave y causa la muerte en uno de cada 1000 casos". Tras la segunda dosis de vacuna se adquiere una protección "muy alta para toda la vida". Salvo las personas que tienen constancia de haber pasado la enfermedad, mayormente nacidos antes de 1978, todos los demás deberían estar vacunados con dos dosis de vacuna triple vírica, salvo contraindicación.

Con el aumento de los viajes, dado que la eliminación del sarampión "no va a ser posible a corto plazo", las personas de cualquier edad que no han pasado la enfermedad, si no se vacunan, "tienen una alta probabilidad de padecerla en algún momento de su vida", advierten desde Salud Pública.

MORTALIDAD GENERAL EN NAVARRA

En la semana del 28 de abril al 4 de mayo se registraron 107 defunciones (última semana con datos completos). La tasa de mortalidad se sitúa en un valor ligeramente inferior al promedio semanal de todo el año.