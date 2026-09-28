Detenida una pareja en Mendigorría por atentado a agentes, resistencia grave y delito contra la seguridad vial

Vehículo de Policía Foral. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral adscritos a la comisaría de Tafalla detuvieron el pasado sábado por la tarde en Mendigorría a dos personas, un varón y una mujer, ambos de 28 años, como presuntas autoras de los delitos de atentado y resistencia grave a los agentes de la autoridad. Al varón se le imputa, además, un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Los hechos ocurrieron a las 19.20 horas del sábado cuando el Centro de Mando y Coordinación (CMC) de la Policía Foral movilizó a una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Tafalla, tras recibir el aviso de que una mujer se encontraba en un establecimiento de Mendigorría manteniendo una actitud violenta y agresiva hacia los clientes.

Al llegar al lugar, los agentes observaron a un varón que conducía un vehículo de forma errática y con síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos del consumo de alcohol, por lo que procedieron a darle el alto. En el interior del local, la patrulla localizó a la mujer -pareja del conductor-, quien hizo caso omiso a los requerimientos para que abandonara la zona, mostrando una actitud desafiante y violenta hacia los policías, según ha informado la Policía Foral.

Durante la intervención, el conductor del vehículo se acercó hacia los agentes de forma igualmente agresiva. En ese momento, ambos jóvenes intentaron golpear a los policías, motivo por el cual se procedió a su inmediata detención. El Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Tafalla se ha hecho cargo de la instrucción de las correspondientes diligencias.

CINCO DETENIDOS MÁS POR REQUISITORIAS JUDICIALES

Por otra parte, a lo largo de este fin de semana, patrullas de Seguridad Ciudadana de las distintas comisarías de la Policía Foral han detenido a un total de cinco personas que tenían en vigor órdenes de búsqueda, detención y personación emitidas por diferentes juzgados.

Estas detenciones se han llevado a cabo en las localidades de Alsasua, Huarte, Ansoáin, Ekai de Longuida y Tudela. En el caso de estas dos últimas intervenciones, las actuaciones se desarrollaron en colaboración con las respectivas Policías Municipales.