Detenida en Tudela por dar un puñetazo a un agente que trataba de mediar en una trifulca

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido detenida este fin de semana en Tudela por un delito de atentado, resistencia y desobediencia a la Policía Municipal, al propinar un puñetazo a uno de los agentes que acudieron para mediar en la trifulca que la mujer estaba manteniendo con su compañera de piso.

La Policía Foral, según ha informado, es la encargada de instruir las diligencias. En total, el cuerpo policial ha abierto diligencias este fin de semana a 20 personas por la comisión de distintos delitos y ha atendido 44 accidentes de tráfico que dejan 9 heridos.

Por delitos con mujeres como víctimas de malos tratos, agresión sexual o quebrantamiento de medida de alejamiento han sido detenidos cuatro varones en distintas localidades.

Por delitos contra el patrimonio se han producido tres detenciones. En Santacara, gracias a la colaboración ciudadana, se ha detenido a una persona por un delito de robo con fuerza en una sociedad, a la que se le han intervenido varios sobres del local con dinero.

En Tudela, agentes de Policía Municipal han puesto a disposición de Policía Foral a un varón por delitos de ocupación de inmueble sin autorización y contra la salud pública. Fue sorprendido en el interior de la vivienda por un familiar del propietario, y, además, se le intervnio una bolsa de plástico con unos 100 gramo de speed, así como un monedero con varios billetes, que alcanzaban la cantidad de 3.040 euros, todos ellos indicios de delito de tráfico de drogas. Agentes del Grupo de Policía Judicial de Tudela instruyeron las correspondientes diligencias al juzgado de guardia de la capital ribera.

Y en Pamplona, agentes de Policía Foral adscritos al Palacio de Navarra, han detenido a un varón por la comisión de un delito de robo con violencia o intimidación, tras sustraer un móvil de la mochila de una ciudadana con la que forcejeó para acometer el robo.

Por delitos contra las personas han sido detenidas tres mujeres, dos en Pamplona por lesiones constitutivas de delito en la calle Leyre, tras una discusión por rencillas anteriores, y una tercera en Tudela por causar lesiones y romper enseres de una vecina, también tras una discusión.

Por requisitorias judiciales se han practicado tres detenciones: en Tafalla se detuvo a una persona por requisitoria de ingreso en prisión; en dependencias de la comisaría de Alsasua se detuvo a un varón reclamado por un juzgado de Pamplona; y finalmente en Noáin/Valle de Elorz, se detuvo a un tercer varón, sobre el que pesaba una orden de detención de un juzgado pamplonés, tras una identificación rutinaria a los ocupantes de un vehículo (código rojo por búsqueda, detención y personación). También ha sido detenido en Pamplona un varón por un delito de maltrato animal.

SEGURIDAD VIAL: 5 IMPUTACIONES Y 44 ACCIDENTES

Cinco conductores han sido citados para juicio rápido en distintos juzgados por delitos de tráfico, dos en Huarte y Cascante por pérdida de vigencia del carné por carencia de puntos; y tres por alcoholemias de tasa penal en Marcilla (0,93 mgr/l), Pamplona (0,70) y Fontellas (0,84 y positivo en cocaína y speed).

Desde el viernes por la tarde se atendieron 44 accidentes viales, con el resultado de nueve personas heridas de diferente consideración tras siniestros en Fontellas (3), Cadreita, Areso, Lekunberri, Tafalla, Baztán y Andosilla.

Respecto a la operación retorno de vacaciones se ha realizado un control integral de seguridad vial en la AP-68, donde se midió la velocidad de 1.588 vehículos, con 72 infracciones detectadas y denunciadas (4,53%). El lector de matrículas controló 731 placas, con 5 infracciones denunciadas (cuatro ITV caducadas y una carencia de seguro).