Detenidas dos personas por tráfico de drogas en el barrio de la Txantrea

Intervención de la Policía Municipal de Pamplona. - POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA

PAMPLONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona ha detenido a un hombre, de 60 años, y a una mujer, de 52, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, por el tráfico de estupefacientes en la zona de la Txantrea. La investigación, motivada por la alarma social y las numerosas quejas vecinales, comenzó en el mes de octubre y está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona.

En ese mes, agentes de la de la Brigada de Proximidad y la Brigada de Policía Judicial de la Policía Municipal de Pamplona iniciaron distintos dispositivos de vigilancia con el fin de comprobar que las informaciones recibidas por el vecindario eran ciertas. Durante los dos meses que ha durado la investigación, el equipo instructor ha podido constatar que las dos personas investigadas se dedicaban al tráfico de sustancias estupefacientes, en su mayoría heroína. En el desarrollo de esta actividad contaban con importantes medidas de seguridad, tanto durante las transacciones como después de realizarlas, ha informado la Policía Municipal en una nota.

Este jueves 11 de diciembre, el Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona ha autorizado, mediante auto, la entrada y registro del domicilio en el que residen las dos personas investigadas. La entrada en el inmueble se ha realizado junto con el Grupo de Intervenciones Especiales de Policía Foral. Durante el registro practicado, los agentes han incautado numerosos útiles para el pesaje, corte y distribución de droga.

Este mismo día se ha detenido a las dos personas implicadas. El hombre, de 60 años, ya había sido arrestado en dos ocasiones por delitos contra la salud pública y cuenta, además, con otros antecedentes por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes. Por su parte, la mujer detenida, de 52 años, cuenta con antecedentes por la comisión de delitos contra el patrimonio y por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes. Ambos ya han sido puestos a disposición judicial, imputados de un delito de tráfico de drogas.