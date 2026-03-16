Detenidas 5 personas con antecedentes que portaban en el coche una pistola y parches con "simbología violenta"

Detalle de la pistola y parches intervenidos - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Foral de Navarra, adscritos al Grupo de Prevención y Atención Ciudadana de la Comisaría de Elizondo, han detenido en fechas recientes a 5 personas, de entre 26 y 59 años y con varios antecedentes penales, como presuntos autores de un delito de tenencia ilícita de armas.

Según han informado desde el cuerpo policial, en el transcurso de un control de su especialidad en la carretera N-121-A, sentido Francia, los agentes dieron el alto a un vehículo extranjero con 5 ocupantes, cuatro varones y una mujer. Los policías percibieron "un elevado nivel de nerviosismo entre los viajeros, así como un discurso incoherente ante sus requerimientos".

Por ello, se identificó a los ocupantes del vehículo y se realizó un control "exhaustivo" del mismo. En el registro del vehículo los agentes encontraron, a los pies del copiloto, tras una pieza de plástico, una pistola real, de calibre 7.65 mm, con el número de serie manipulado, con munición real y "perfectamente preparada para su uso".

Además, aparecieron diversos "parches con simbología violenta" que, igualmente, fueron incautados por estar en conexión con los antecedentes policiales.

Ante estas evidencias y los numerosos antecedentes de estas personas, algunos de ellos relacionados con delitos contra las personas, tales como lesiones y amenazas, se procedió a su detención por un delito de tenencia ilícita de armas.

Los detenidos se pusieron a disposición del Juzgado de Guardia, junto a las diligencias instruidas por agentes de la División de Policía Judicial. Asimismo, se están realizando pesquisas por si el arma incautada pudiera haber estado involucrada en algún otro ilícito penal.

En total, durante el fin de semana Policía Foral ha detenido e investigado a 27 personas por diferentes delitos, y ha atendido 30 accidentes de tráfico que se han saldado con 4 heridos de distinta consideración y daños materiales en los vehículos y/o vías.

A lo largo del fin de semana se han recogido en las diferentes Oficinas de Atención Ciudadana que Policía Foral de sus comisarías un total de 77 denuncias penales. Por tipologías, 19 son por delitos de hurto (tendencia que se mantiene en el tiempo), 15 por diferentes estafas y 6 por delitos de lesiones entre otros.

En el ámbito de la Seguridad Ciudadana, 23 han sido las personas detenidas, 7 por delito de malos tratos en el ámbito familiar y 4 por requisitorias judiciales nacionales, entre otros.

SEGURIDAD VIAL

Durante el fin de semana las patrullas de Policía Foral han atendido 30 accidentes viales que han dejado 4 personas heridas de diversa consideración, y que han sido trasladadas a centros hospitalarios de Pamplona y Tudela, tras colisiones entre vehículos en la A-12 en Uterga, en la NA-160 en Tudela, en la NA-8602 en Tafalla y tras choque con un muro en Baztan, carretera NA-2651. En 7 de los siniestros se han visto implicadas diferentes especies cinegéticas, tales como jabalíes y corzos.

Además, 4 conductores han sido investigados por delitos de tráfico en Pamplona, Tafalla, Estella y Olite. Tres de ellos por conducir vehículos superando las tasas establecidas de consumo de bebidas alcohólicas, en Pamplona, Tafalla y Estella, y el último, en Olite, por conducir un ciclomotor sin haber obtenido el permiso habilitante, circulando, además, sin casco, sin luces y habiendo perdido la matrícula.