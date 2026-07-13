Detenidas seis personas tras una pelea multitudinaria en la Plaza del Castillo de Pamplona

Agentes de la Policía Foral. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral han detenido durante la pasada madrugada a seis personas -una mujer y cinco varones, todos ellos veinteañeros- tras participar en una multitudinaria pelea en el centro de la capital navarra.

Según ha informado la Policía Foral, el incidente se saldó con un séptimo implicado herido de diversa consideración, quien presentaba numerosas lesiones en el rostro. La víctima tuvo que ser trasladada a un centro sanitario para recibir asistencia médica.

La intervención principal fue realizada por patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Foral, que contaron con el apoyo activo del personal de seguridad privada de los locales hosteleros de la Plaza del Castillo. Gracias a esta coordinación, ha añadido el cuerpo policial, se logró interceptar y arrestar a los seis agresores de forma inmediata.

La Brigada de Policía Judicial Norte de la Policía Foral se ha hecho cargo de las investigaciones e imputa formalmente a los seis arrestados un presunto delito de lesiones.

En estos momentos, los detenidos permanecen custodiados en las dependencias policiales del cuerpo autonómico. Los agentes continúan con la instrucción del correspondiente atestado, a la espera de que finalicen las diligencias para poner a los presuntos autores a disposición de la autoridad judicial competente.