Detenido por agredir a otra persona en un local de ocio de Tudela

PAMPLONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Tudela ha intervenido esta medianoche, sobre la 00.40 horas, por una pelea en un local de ocio en la calle Pablo Sarasate que se ha saldado con un detenido y una persona herida que tuvo que ser atendida por el especialista de maxilofacial del Hospital Reina Sofía.

A la llegada de los agentes se localizó a la víctima, un varón de 35 años que presentaba lesiones graves en la boca y la mandíbula. Fue trasladada al Hospital Reina Sofía donde precisó de puntos de sutura. Además, tiene cuatro piezas dentales afectadas, teniendo que ser examinado por el especialista de maxilofacial.

Mientras la víctima era antendida, se inició la búsqueda del presunto autor, un varón de 31 años conocido por los agentes por intervenciones anteriores y que había quedado grabado en las cámaras de video vigilancia del local, pudiendo observarse el lanzamiento de puñetazos a la víctima. Una hora más tarde fue localizado y reconoció los hechos. Fue detenido por un presunto delito de lesiones, siendo trasladado a calabozos de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial.

Previamente, a las 22.30 horas, se atendió una llamada de urgencia en el parque de Otoño, donde al parecer varios testigos tenían retenido en el suelo a un varón de 41 años, que estaba forcejeando con otro hombre de 52 tras haberle intentado robar la cartera. Los testigos auxiliaron a la víctima además de retener al sospechoso hasta la llegada de los agentes, que lo detuvieron por un presunto delito de robo con violencia. Fue trasladado a calabozos de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial.

Además, a las 23.00 horas se requirió una patrulla en un bar del casco viejo después de que su propietaria informase de que una mujer se ha marchado de local sin pagar la cena, que asciende a 20 euros. Indicó que se había marchado dejando olvidada una maleta de viaje, que los agentes recogieron y trasladaron a dependencias de la Policía Local hasta dar con la sospechosa, de la que por el momento desconocen identidad.