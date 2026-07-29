Detenido por enaltecimiento del terrorismo en redes sociales

Archivo - Detalle de un vehículo de la Policía Nacional. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en Zaragoza como presunto autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas de ETA cometido de forma continuada a través de una red social.

La Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Navarra tuvo conocimiento en junio de 2024 de la existencia de varios perfiles en una conocida red social en los que el usuario estaría cometiendo de forma indiciaria y mantenida en el tiempo un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas, así como realizando amenazas de carácter grave a diversas personalidades públicas, según ha informado la Policía Nacional en una nota.

Desde ese momento, se procedió a realizar un seguimiento continuado de los perfiles y se observó que tras el cierre de alguno de estos, presumiblemente por denuncias a la red social de otros usuarios de la red, aparecían casi de forma simultánea otros perfiles similares en nombre e imágenes y videos publicados.

Los datos fueron puestos en conocimiento de la Audiencia Nacional, dando lugar a una investigación por un presunto delito de enaltecimiento basado en terrorismo, humillación a sus víctimas y difusión de mensajes terroristas.

Tras varios meses de investigación con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Aragón se llevó a cabo la detención de un ciudadano afincado en la provincia de Zaragoza al cual se le intervinieron varios dispositivos. Tras el análisis de estos, quedaron acreditados los presuntos delitos antes mencionados, así como otro de pornografía infantil.

Finalmente, en abril de este año, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional emitió resolución condenatoria al acusado como autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas de delitos terroristas, cometido a través de internet con la pena de dos años de prisión y multa de doce meses con seis euros de cuota diaria.