Detenido en Estella por subir imágenes de varias jóvenes a una web de contenido sexual sin su consentimiento

Publicado 30/07/2019 10:52:24 CET

PAMPLONA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha detenido en Estella a un hombre como presunto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, por subir fotos y videos de varias jóvenes a una web de contenido sexual sin su consentimiento.

A finales del mes de junio, la Guardia Civil de Estella recibió diversas denuncias en las que se manifestaba que una persona había subido sin consentimiento fotografías y videos a una página web de índole pornográfico.

Iniciadas las investigaciones, se tuvo conocimiento de que el presunto autor era una persona conocida por parte de la mayoría de las víctimas, siendo éste seguidor de algunas de ellas en la red social de las que obtuvo las imágenes y los videos, según ha informado la Guardia Civil.

Mientras avanzaba la investigación se iban conociendo más casos de personas afectadas, siendo en total once las denuncias recogidas. Las víctimas tenían edades de entre 17 y 27 años.

Las pesquisas obtenidas por los agentes se encaminaron hacia una persona con residencia en la localidad de Estella, lugar donde se realizó una entrada y registro en el domicilio del autor de los hechos, previa autorización del juzgado.

Durante el registro, los agentes se incautaron de dispositivos electrónicos que pudieran contener pruebas de los delitos investigados (un ordenador portátil, un pendrive y un teléfono móvil). Además, fue detenido el presunto autor de los hechos, que fue fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Estella, quien ha decretado la libertad con cargos.

PRIVACIDAD EN INTERNET

La Guardia Civil ha ofrecido algunas recomendaciones sobre privacidad en internet como, por ejemplo, cuando se instale una APP, leer detenidamente los permisos que le concede a dicha aplicación y estudiar la posibilidad de negar tales permisos.

Asimismo, se aconseja no utilizar en la medida de lo posible las redes públicas ya que ofrecen una puerta de acceso fácil a su terminal y no compartir imágenes ni videos personales con personas que no sean de total confianza.

Cuando se utilicen redes sociales, se recomienda restringir el acceso al perfil solo a las personas que el usuario acepte.