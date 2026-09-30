Detenido el hombre de 72 años que se encontraba en paradero desconocido tras acordonarse el Casco Viejo

Un agente de la Policía Foral. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral de Navarra han detenido a un varón de 72 años, que se encontraba en paradero desconocido y del que se temía por su seguridad tras el incidente ocurrido este martes por la mañana en el casco viejo de Pamplona, en el que se tuvo que acordonar la zona ante las sospechas de que el detenido pudiera estar atrincherado en un domicilio.

Tras comprobar por parte del Grupo de Intervenciones Especiales de Policía Foral (GIE) que la vivienda estaba vacía, la intervención policial ha concluido con éxito esta madrugada gracias a una mediación telefónica en la que el implicado accedió a deponer su actitud y entregarse a las patrullas de Seguridad Ciudadana de Policía Foral, en un punto acordado de la comarca de Pamplona.

Tras lograr establecer contacto telefónico directo con el afectado, los agentes iniciaron una prolongada negociación. Tras varias conversaciones, consiguieron tranquilizar al varón, convenciéndole finalmente para que facilitara su ubicación exacta y se entregara de manera voluntaria y segura, evitando así un desenlace de mayor riesgo, explican desde la Policía Foral.

Tras confirmarse su buen estado de salud general, el detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias por un posible delito de violencia de género y su posterior puesta a disposición judicial.