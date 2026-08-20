Detenido un hombre acusado de utilizar la tarjeta de crédito de un excompañero de trabajo para apostar

PAMPLONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de estafa (carding), después de la denuncia de una persona que detectó cargos desconocidos en la cuenta de su tarjeta de crédito procedentes de una conocida empresa de apuestas online. Dichos cargos llegaron a sobrepasar la cantidad de 32.000 euros.

Una vez realizada la denuncia, el grupo II de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial realizó la investigación correspondiente para poder dar con el posible autor de estos hechos, según ha informado la Policía Nacional.

Se solicitó a la empresa de apuestas online datos, cuentas y toda la operativa de esas apuestas llegando a dar con el presunto autor, que resultó ser, una vez mostradas imágenes del mismo al denunciante, un excompañero de trabajo.

Según ha informado la Policía Nacional, este hecho hace presumir que el detenido aprovechó algún momento de la jornada laboral compartida para hacerse con los datos de la tarjeta de crédito y así poder realizar las apuestas de juego en dicha la plataforma de juego online.

Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona en funciones de guardia, adonde el detenido tendrá que acudir.