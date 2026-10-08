Detenido un joven de 18 años en Pamplona por robar tarjetas bancarias y realizar diversas compras con ellas

Imagen de archivo de una persona pagando con una tarjeta bancaria. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Guardia Civil de Navarra, a través del Área de investigación del Puesto Principal de Pamplona, ha detenido a un joven de 18 años como presunto autor de un delito de hurto y un delito continuado de estafa.

Según han informado desde el Instituto Armado, la investigación se inició a finales del pasado mes de agosto, a raíz de un hurto perpetrado en el interior de una vivienda, de la que se sustrajo diversa documentación y varias tarjetas bancarias.

Gracias al análisis de los movimientos de las tarjetas sustraídas, los agentes obtuvieron grabaciones de seguridad de varios establecimientos en las que se observaba al presunto autor hacer compras con dichas tarjetas.

El análisis de las grabaciones permitió a los investigadores identificar al presunto autor, al que reconocieron por haber sido detenido con anterioridad por hechos de similar naturaleza.

Durante el transcurso de la investigación, los agentes detectaron múltiples operaciones realizadas en diferentes comercios y servicios, así como cargos efectuados en una plataforma de videojuegos, recabando indicios que vinculaban al joven con el uso ilícito de las tarjetas bancarias sustraídas.

Una vez reunidas las pruebas necesarias, los agentes procedieron a la detención del joven, de nacionalidad ucraniana, como presunto autor de un delito de estafa mediante el uso fraudulento de medios de pago.

Tras ser informado de los derechos que le asisten, fue trasladado a dependencias policiales para la práctica de las correspondientes diligencias. Tanto el detenido como las actuaciones instruidas fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.