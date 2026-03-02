Detenido un joven en Tudela tras ser sorprendido cortando cables de alumbrado público y darse a la fuga

PAMPLONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 21 años ha sido detenido este sábado en Tudela tras ser sorprendido cortando cables de alumbrado público de una veintena de farolas junto a otro varón y darse a la fuga.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, a las 1 horas, al recibir la llamada de un conductor, se acudió a la carretera Corella, donde dos varones se encontraban tirados en las arquetas cortando los cables de alumbrado público de varias farolas.

Al observar la presencia de los agentes, huyeron por el campo. Se pudo dar alcance a uno de ellos, al joven de 21 años, entre cuyas pertenencias se encontraron útiles y herramientas para el corte de cableado, además de las llaves de un turismo que se encontraba estacionado en un lugar próximo.

En una primera valoración, se localizaron 22 farolas dañadas y 520 metros lineales de cobre para su retirada. Fue detenido y trasladado a dependencias de Policía Foral, además de inmovilizar el turismo como instrumento del delito.

A las 20 horas del domingo tuvo lugar un accidente, en el que el conductor de un turismo impactó contra un vehículo estacionado en una calle próxima a los Juzgados y marchó del lugar sin facilitar los datos.

Un agente de Policía Foral observó el accidente y pudo dar alcance al conductor, para posteriormente llamar a Policía Local, encargada de la investigación.

Se identificó al causante del accidente, un varón de 48 años, que arrojó un resultado positivo de 0,86 mg/litro de aire espirado en la prueba de alcohol, y positivo indiciario en anfetaminas/metanfetaminas y cocaína en la pruebas de drogas. Por tal motivo, fue investigado por un presunto delito contra la seguridad vial y el vehículo traslado al depósito.