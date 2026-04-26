Detenido en Noáin por tráfico de drogas al ser sorprendido con varias sustancias estupefacientes

Sustancias intervenidas al detenido. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra, a través de patrullas de Seguridad Ciudadana de la USECIC, ha detenido a un varón de 47 años, vecino de una población de la Cuenca, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas en la localidad de Noáin.

Los hechos se produjeron en la tarde de este sábado cuando los agentes observaron un vehículo detenido en mitad de la vía con un ocupante en su interior. Al percatarse de la presencia policial, el hombre "mostró una actitud esquiva y nerviosa", motivo por el que los agentes procedieron a su identificación.

Durante la actuación se realizaron las comprobaciones oportunas, así como un registro del vehículo, localizándose diversas sustancias estupefacientes distribuidas en distintos envoltorios. En concreto, fueron intervenidos 13 gramos de cocaína, 10 gramos de ketamina, 10 gramos de speed, 1 gramo de MDMA, una dosis de "tusi" y 1 gramo de cocaína base, conocida como crack, informan desde la Guardia Civil.

La forma en la que se encontraban fraccionadas las sustancias, junto con otros indicios observados durante la intervención, llevó a los agentes a proceder a la detención del varón como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Tras la lectura de derechos, el detenido fue trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y será puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Aoiz este lunes.