Detenido en Pamplona por hurtar piezas por valor de 4.000 euros en la empresa donde trabajaba y venderlas

Un vehículo de la Policía Nacional. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Pamplona a un hombre como presunto autor de un delito de hurto por sustraer piezas de latón, por valor de 4.000 euros, del organismo para el que trabajaba y que después vendió en una chatarrería.

Según han informado desde el cuerpo policial, el primero de los hurtos fue denunciado en la Jefatura Superior de Navarra en diciembre de 2025, cuando la persona responsable del almacén detectó la falta de siete piezas de entre 16 y 18 kilos de peso valoradas en 2.600 euros.

En el segundo, denunciado en febrero de este año, se daba cuenta de la falta de otras cuatro piezas de las mismas características, valoradas en 1.500 euros.

La investigación realizada por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Navarra destapó que un trabajador del organismo, que en el momento de las sustracciones se encontraba de baja laboral, había accedido a las instalaciones fuera del horario habitual de trabajo en fechas coincidentes con las desapariciones del material.

También detectaron movimientos "inusuales" en entradas en fin de semana o en horarios en los que en la empresa "había menor o ninguna vigilancia".

El presunto autor habría vendido el latón en una chatarrería obteniendo cantidades "muy por debajo del precio real" del material sustraído: por cuatro de las piezas obtuvo menos de 100 euros.

El resto de gestiones de investigación "confirmaron los primeros indicios", por lo que se procedió a su identificación y posterior detención.